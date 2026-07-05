Un joven de 19 años muere y otras 6 personas resultaron heridas en una “toma de adolescentes” del 4 de Julio

(CNN En Español – CNN Chile) – Un hombre de 19 años murió y otras seis personas resultaron heridas en un tiroteo durante la noche después de que cientos de adolescentes llenaran el centro de Pensacola, Florida, por el 4 de Julio, informó la Policía.

La Policía describió una “toma adolescente” que comenzó con niños tan jóvenes como estudiantes de secundaria portando fuegos artificiales y escaló hasta convertirse en una situación cada vez más peligrosa, mientras adolescentes mayores y adultos jóvenes llenaban las calles la noche del sábado y hasta la mañana del domingo.

Los agentes respondieron cuando se efectuaron disparos poco después de la 1 a. m. y comenzaron a brindar atención médica a las víctimas heridas en el lugar.

A pesar de los esfuerzos por salvar al joven de 19 años con RCP, fue declarado muerto en el lugar, según la Policía.

El jefe de Policía de Pensacola, Eric Winstrom, dijo que se reunió con la madre del fallecido, devastada por el dolor, y añadió: “ella merece justicia, y merece respuestas, y vamos a hacer todo lo que podamos para conseguirle eso”.

Las otras seis víctimas, con edades entre 16 y 26 años, están recibiendo atención médica en varios hospitales, y se espera que todas sobrevivan, dijo Winstrom en una conferencia de prensa la mañana del domingo.

La Policía ahora está pidiendo la ayuda del público para encontrar a uno o más hombres armados responsables del tiroteo, que creen que fue dirigido. Hasta la mañana del domingo, no se había identificado a ningún sospechoso.

El Departamento de Policía de Pensacola casi triplicó su dotación de personal en el área en previsión de las concurridas celebraciones festivas, dijo Winstrom.

“Teníamos unos 50 agentes adicionales allí abajo, y aun con esa presencia policial, alguien se sintió lo suficientemente envalentonado como para cometer este atroz acto de violencia esta mañana”, dijo Winstrom.

Adultos jóvenes, adolescentes y niños estuvieron participando en lo que el jefe policial describió como “comportamiento aterrador” durante toda la noche.

La Policía se encontró con adolescentes peleando, lanzando fuegos artificiales a otras personas y portando pistolas. Los agentes realizaron múltiples arrestos durante la noche no relacionados con el tiroteo, dijo Winstrom.

Las autoridades se refieren ampliamente a las reuniones masivas de jóvenes no acompañados —que a veces escalan al caos o la violencia— como “tomas adolescentes”. Winstrom dijo que su Departamento ha lidiado con ellas en otras áreas alrededor de Pensacola. Aunque las reuniones pueden parecer inofensivas a simple vista, el jefe de Policía enfatizó cómo pueden volverse peligrosas.

Y no es solo Pensacola. Ciudades de todo el país, incluidas Orlando, Washington y Nueva York, han estado lidiando con cómo responder a una tendencia reciente de tomas adolescentes, que a menudo se organizan en redes sociales o mediante mensajería masiva. Algunas zonas han avanzado para establecer toques de queda para los residentes más jóvenes.

Winstrom instó a las familias de su comunidad a llevar un control de dónde están sus hijos y a trabajar para mantenerlos alejados de situaciones potencialmente peligrosas.

“Involúcrense en la vida de sus hijos”, dijo Winstrom.