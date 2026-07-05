Cadem: Presidente Kast llega a su desaprobación más alta desde que llegó al Gobierno y cae en todos sus atributos personales

Durante este domingo, se dio a conocer una nueva edición de la encuesta Cadem, que mide los principales hitos políticos del país.

Uno de los resultados del sondeo dice relación con la evaluación del Presidente José Antonio Kast.

Según la encuesta, la aprobación del mandatario se redujo un punto porcentual y su desaprobación subió dos puntos.

De esta forma, el respaldo se situó en un 37%, mientras que la desaprobación llegó al 60%, la cifra más alta desde que llegó a La Moneda el pasado 11 de marzo.

#ADELANTO #PLAZAPÚBLICA @Cadem_cl

37% (-1pto) aprueba y 60% (+2pts) desaprueba la gestión del Presidente Kast, su peor semana desde el 11 de marzo pic.twitter.com/D6cyNbTX8j — Roberto Izikson (@rizikson) July 5, 2026

Por otra parte, se registró una caída en todos sus atributos positivos. Entre los que tienen menos respaldo, se encuentra que es empático (30%), que es cercano y conoce las necesidades de las personas (31%) y que es dialogante y genera acuerdos (33%).