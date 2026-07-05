Durante este domingo, se dio a conocer una nueva edición de la encuesta Cadem, que mide los principales hitos políticos del país.
Uno de los resultados del sondeo dice relación con la evaluación del Presidente José Antonio Kast.
Según la encuesta, la aprobación del mandatario se redujo un punto porcentual y su desaprobación subió dos puntos.
De esta forma, el respaldo se situó en un 37%, mientras que la desaprobación llegó al 60%, la cifra más alta desde que llegó a La Moneda el pasado 11 de marzo.
#ADELANTO #PLAZAPÚBLICA @Cadem_cl
37% (-1pto) aprueba y 60% (+2pts) desaprueba la gestión del Presidente Kast, su peor semana desde el 11 de marzo pic.twitter.com/D6cyNbTX8j
— Roberto Izikson (@rizikson) July 5, 2026
Por otra parte, se registró una caída en todos sus atributos positivos. Entre los que tienen menos respaldo, se encuentra que es empático (30%), que es cercano y conoce las necesidades de las personas (31%) y que es dialogante y genera acuerdos (33%).
#Cadem Todos los atributos del Presidente Kast retroceden de manera relevante. Los mejor evaluados son “Responsable” (45%, -2pts) y “Autoridad y liderazgo” (41%, -4pts), mientras que los peor evaluados son “Cercano” (31% -2pts) y “Empático” (30% -2pts). pic.twitter.com/4n6bIU8wud
— Cadem_cl (@Cadem_cl) July 5, 2026
Lo más leído
- Cadem: Presidente Kast llega a su desaprobación más alta desde que llegó al Gobierno y cae en todos sus atributos personales
- Catalina San Martín, alcaldesa de Las Condes: "Hay algunos republicanos que viven en una trinchera constante donde el que piensa distinto es un enemigo"
- Óscar Martínez y los costos de la seguridad en El Salvador: "Bukele se vende como como el interlocutor con Dios en la Tierra"
- Anne Hidalgo advierte sobre las presidenciales en Francia: "Lo que sería terrible es que la segunda vuelta sea una vuelta entre el partido de Marine Le Pen y Jean-Luc Mélenchon"
- El restaurante de los creadores de South Park fue denunciado: ¿Qué hay detrás de las acusaciones contra Casa Bonita?