Caso ProCultura: Rechazan prisión preventiva para Alberto Larraín

Durante la noche de este martes, el 7° Juzgado de Garantía rechazó la prisión preventiva y ordenó la medida cautelar de arraigo nacional para todos los imputados en el denominado Caso ProCultura.

El tribunal dictaminó, en esta etapa procesal, que “no hay antecedentes concluyentes” para determinar que los imputados representen un peligro para la sociedad.

La cautelar de arraigo nacional rige para Alberto Larraín, cofundador de ProCultura; María Constanza Gómez, representante legal de la fundación; María Teresa Abusleme, exdirectora de Estudios de ProCultura; Evelyn Magdaleno, exjefa de la División de Desarrollo Social Humano del Gobierno Regional Metropolitano; y Gabriel Prado, pareja de Abusleme, quien fue contratado por el GORE para relacionarse con ProCultura.

Cabe mencionar que el fiscal Juan Castro Bekios solicitó la prisión preventiva para Larraín y Gómez, en el marco de la investigación por presunto fraude al fisco, relacionada con el traspaso de más de $1.600 millones por parte del GORE Metropolitano a ProCultura para la ejecución del proyecto “Quédate”, que buscaba prevenir el suicidio.