Caso Muñeca Bielorrusa: Diputados oficialistas ingresan acusación contra Diego Simpertigue por faltas a la probidad

El libelo, de 52 páginas y tres capítulos, será revisado por una comisión especial mientras el magistrado dispone de diez días para responder.

En medio de crecientes cuestionamientos sobre su conducta, un grupo de diputados oficialistas ingresó este lunes una acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, señalado por supuestos vínculos con abogados imputados en el Caso Muñeca Bielorrusa, que indaga posibles pagos irregulares para favorecer al consorcio Belaz Movitec en litigios judiciales.

La acción, encabezada por los diputados socialistas Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini, acusa al magistrado de “notable abandono de deberes”.

El libelo —firmado por Lorena Pizarro, Ana María Gazmuri, Luis Cuello, Matías Ramírez, Arturo Barrios, Emilia Nuyado, Daniel Melo, Leonardo Soto y Carolina Tello— sostiene que Simpertigue habría vulnerado deberes de probidad e independencia judicial.

Los tres capítulos del libelo

El documento de 52 páginas se estructura en tres capítulos acusatorios:

Caso Codelco–Belaz Movitec: Se acusa al ministro de faltar al deber de probidad, abstención e imparcialidad.

Nombramientos notariales: Se le atribuye un presunto conflicto de interés que vulneraría gravemente la probidad.

Caso Fundamenta: Se le responsabiliza de infringir nuevamente los deberes de abstención, imparcialidad y probidad.

Comisión revisora y plazos del proceso

La comisión que analizará la procedencia de la acusación quedó conformada tras el sorteo realizado en la Cámara de Diputados.

La integran Cosme Mellado (PR), Álvaro Carter (Republicano), Mónica Arce (Ind.-DC), Marco Antonio Sulantay (UDI) y Maite Orsini (FA, suspendida de militancia).

El magistrado tendrá diez días para responder al libelo, mientras que la comisión dispondrá de hasta seis días para emitir su informe.