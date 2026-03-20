Caso licencias médicas: Municipalidad de Lo Espejo despide a 40 funcionarios tras informe de Contraloría

La Municipalidad de Lo Espejo señaló que fueron desvinculados 40 funcionarios tras recibir una sanción administrativa, luego del informe dado a conocer por la Contraloría el año pasado, que reveló que cerca de 25 mil funcionarios públicos incumplieron su reposo médico y viajaron al extranjero.

Durante este viernes, la Municipalidad de Lo Espejo informó que fueron desvinculados 40 funcionarios que viajaron al extranjero mientras se encontraban con licencia médica.

Según detalló el municipio, los sumarios se iniciaron luego de que la Contraloría General de la República (CGR) diera a conocer el año pasado que cerca de 25.078 funcionarios públicos o trabajadores de entidades vinculadas al sector habrían incumplido el periodo de reposo indicado en sus licencias médicas al salir del país entre 2023 y 2024. Durante ese lapso, se emitieron 35.585 permisos médicos para este grupo.

“Cuando conocimos la noticia, nuestra alcaldesa, Javiera Reyes, resolvió comenzar el proceso de inmediato. El uso correcto de los recursos y la probidad son fundamentales para dar una mejor calidad de vida a las personas. Nuestra gestión municipal se sostiene sobre ese principio”, detalló el jefe municipal subrogante de Lo Espejo, Felipe Droguett.

Cabe mencionar que las desvinculaciones corresponden a la totalidad de los casos investigados, los cuales recibieron una sanción administrativa. Además, se instruyeron procedimientos de investigación adicionales con el objetivo de fiscalizar el uso de las licencias médicas.

“Es muy positivo que el Estado fortalezca su eje fiscalizador a través de mecanismos que permitan continuar haciendo que la gestión pública sea más eficiente y más transparente. Junto con eso, establecer estándares más altos sobre la gestión pública, de manera de que podamos asegurar que los recursos de todos y todas las chilenas sean bien utilizados”, concluyó Droguett.