Carter arremete contra el Gobierno por ausencia de Steinert de comisión del Senado: “Esto no es un accidente, esto es desprolijidad”

Durante la instancia, el ministro Segpres, José García Ruminot, indicó que por una "descoordinación" la ministra de Seguridad se encontraba en una actividad con el Presidente Kast mientras se realizaba la sesión en la Cámara Alta.

Durante este martes, sesionó la Comisión de Hacienda del Senado con el propósito de tramitar un proyecto que apunta a modernizar el sistema de incentivos, extender la carrera a los futuros ingresos a Carabineros y además establece herramientas de gestión de la planta policial.

Sin embargo, la sesión fracasó por la ausencia de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, por una descoordinación del Gobierno.

Al inicio de la sesión -luego que se comunicara la ausencia de Steinert- el presidente de la instancia, Javier Macaya (UDI) señaló que “como presidente de la comisión, y con la voluntad que he tenido para acceder a los temas de tabla, y este era un tema importante y urgente, me parece que es bien lamentable que no se haya apersonado gente del Ministerio de Seguridad“.

Posteriormente, tomó la palabra el ministro Segpres, José García Ruminot, quien indicó que “yo quisiera pedir excusas por lo que ha ocurrido. Sé que la ministra está con el presidente de la República en una actividad de la Policía de Investigaciones. Claramente hemos tenido aquí una descoordinación y reitero mis disculpas a la comisión“.

Posteriormente, tomó la palabra el senador Rodolfo Carter (Independiente – Republicano) y criticó duramente la ausencia de la ministra Steinert de la comisión.

El parlamentario sostuvo que “nadie puede ser salvado contra su voluntad. Este es un error impresentable. Se nos cae todo el relato. No costaba nada tener otra actitud frente a esto“.

“De verdad es una de las cosas más sensibles para los ciudadanos la falta de Carabineros (…) Si hay algo que nos distinguió durante la definición electoral que tuvieron los chilenos, es que nosotros quisimos reivindicar la posición de Carabineros en la sociedad. Y cuando no son importantes a la hora de las definiciones como estar en esta comisión, resulta muy lamentable“, añadió.

Del mismo modo, apuntó a que “yo entiendo que los accidentes ocurren, de verdad lo entiendo, pero esto no es un accidente, esto es desprolijidad. No solamente viste de argumentos a una oposición que, legítimamente, hoy nos ridiculiza, pero lo que más me preocupa es que perdemos credibilidad frente a los hombres y mujeres que ponen el pecho a las balas todos los días en la calle, que son los Carabineros. Transmítale a la ministra y también a la gestión del Gobierno que la lealtad y la coordinación es un camino de dos vías”.