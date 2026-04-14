Mundo Conflicto Estados Unidos-Irán

EE.UU. pide en la ONU cortar recursos a hutíes para frenar ataques contra Israel

Por CNN Chile

14.04.2026 / 15:46

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Washington instó a los Estados miembros a cumplir las resoluciones que privan al grupo chií de armas y financiamiento, acusándolo de actuar como “benefactores de Teherán” y de poner en riesgo al pueblo yemení.

(EFE) – La representante suplente de EE.UU. ante el Consejo de Seguridad, Jennifer Locetta, exigió este martes que la comunidad internacional actúe unida para cortar los recursos a los hutíes en Yemen y evitar que sigan atacando a Israel como represalia por la ofensiva israelí contra Irán.

“Todos los Estados miembros deben cumplir las resoluciones destinadas a privar a los hutíes de los recursos necesarios para sus actividades desestabilizadoras”, declaró.

Críticas a Irán y llamado a la inspección de buques

Locetta denunció que el grupo chií ha lanzado al menos seis ataques con misiles y drones contra Israel desde el inicio del conflicto, el más reciente el 4 de abril. Afirmó que Irán les provee armas, logística e inteligencia, mostrando “total desprecio por el pueblo yemení”.

EE.UU. pidió que todos los buques con destino a puertos hutíes cumplan el mecanismo de inspección de la ONU (UNVIM) para evitar el ingreso de material prohibido.

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