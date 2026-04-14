Argentina registra inflación interanual del 32,6% en marzo, la primera desaceleración tras cuatro meses de alzas

El IPC mensual subió 3,4%, el mayor registro en un año, impulsado por educación, transporte y vivienda. El presidente Javier Milei calificó el dato como “malo” y confió en una futura desaceleración.

(EFE) – El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este martes que el índice de precios al consumidor (IPC) de Argentina alcanzó en marzo un 32,6% interanual, lo que representa la primera desaceleración tras cuatro meses consecutivos de aumentos.

Sin embargo, la variación mensual fue del 3,4%, la más elevada desde marzo de 2025 y superior al 2,9% de febrero. La inflación acumulada en el primer trimestre llegó al 9,4%.

El gobierno reconoce un “dato malo”

El presidente Javier Milei calificó el registro como “malo” en su cuenta de X y señaló que existen “elementos duros” que lo explican, aunque expresó su deseo de que “a futuro la inflación retorne a su sendero decreciente”.

Las mayores alzas mensuales ocurrieron en educación (12,1%) por el inicio del ciclo lectivo, transporte (4,1%) y vivienda (3,7%) por el encarecimiento de combustibles ligado a la guerra en Medio Oriente. En 2025, la inflación acumuló un 31,5%, la menor en ocho años. El FMI proyecta para 2026 una tasa del 30,4%.