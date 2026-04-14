Universidad Autónoma y Fundación Puerto de Ideas firman alianza que permitirá potencia el Premio de Cultura Científica

Este acuerdo de colaboración estratégica busca unir las capacidades de ambas instituciones para impulsar iniciativas que impacten positivamente a niños, jóvenes, adultos y personas mayores.

Con el propósito de democratizar el conocimiento y fomentar el desarrollo de proyectos culturales y científicos en beneficio del país, la Universidad Autónoma de Chile –a través de su Centro de Comunicación de las Ciencias– y la Fundación Puerto de Ideas han formalizado un acuerdo de colaboración estratégica que busca unir las capacidades de ambas instituciones para impulsar iniciativas que impacten positivamente a niños, jóvenes, adultos y personas mayores en todo el territorio nacional.

El punto de partida de este trabajo conjunto será la colaboración en el Premio Cultura Científica, que incluye la participación en el jurado de la versión 2026 de Paulina Azúa, encargada de Educación y Vinculación con el Medio en Fundación Puerto de Ideas. Además, al menos uno de los finalistas de la versión de este año será invitado a participar, el año siguiente, en el Festival de Ciencia Puerto de Ideas.

Para la directora del Premio Cultura Científica, Isidora Sesnic, esta alianza es muy significativa, puesto que “implica un vínculo claro y concreto con otras organizaciones que promueven la cultura científica y la divulgación de las ciencias en distintos formatos. El Festival Puerto de Ideas es una iniciativa robusta y de gran reconocimiento, lo que convierte a esta alianza es un logro que nos enorgullece y que solo nos motiva a seguir pensando más y mejores estrategias para comunicar las ciencias a nivel nacional y con proyección internacional”.

Para el vicerrector de Investigación y Doctorados de la Universidad Autónoma, Dr. Iván Suazo, “esta alianza estratégica nos permite potenciar el impacto del Premio Cultura Científica, integrando la vasta experiencia de la Fundación Puerto de Ideas para llegar a nuevos y más amplios públicos. Estamos convencidos de que este convenio brinda un escenario inédito para los divulgadores de ciencia en Chile, permitiendo que su trabajo salga de la academia y encuentre un espacio de resonancia en la ciudadanía. Colaborar con organizaciones civiles es la clave para que el conocimiento sea, finalmente, un patrimonio compartido por todos”.

Pero el convenio no se limita solo al premio, sino que también contempla la donación de 90 ejemplares del libro Cultura Científica. Aproximaciones a la Comunicación Pública de la Ciencia, lanzado durante el 2025 por Ediciones Autónoma.

Para Marcela Colombres Raby, directora ejecutiva de Puerto de Ideas, esta alianza “marca el inicio de una colaboración que busca acercar la ciencia a las personas. Tanto la Universidad Autónoma de Chile como la Fundación Puerto de Ideas comparten la convicción de que el conocimiento no tiene fronteras, y que divulgarlo es, en sí mismo, un acto de democratización”.

Cabe mencionar que el Premio Cultura Científica lanzará su convocatoria 2026 en el mes de abril.