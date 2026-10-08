Tohá enfría debate por eventual candidatura de Bachelet: “Sería un error completo” adelantar la presidencial

La exministra del Interior Carolina Tohá abordó en Radio Infinita la posibilidad de que Michelle Bachelet vuelva a competir por la Presidencia y advirtió que sería un error que la oposición adelante desde ahora la discusión electoral.

“Siempre es bueno que haya disponibilidad de muchos candidatos, pero creo que sería una mala noticia si esto se traduce en que la oposición empieza a dedicarse ahora a preparar los temas electorales, en lugar de hacer sus tareas que nos tocan hoy día”, señaló en Radio Infinita.

Tohá sostuvo que al Gobierno del Presidente José Antonio Kast aún le quedan cerca de tres años y medio y que, en ese escenario, la oposición debe concentrarse en su labor actual.

“Ver a la política preocupada de la próxima elección no nos va a hacer bien. Es bueno tomar nota de su disposición, creo que es bueno que ella la tenga, pero yo no me dedicaría a eso en la política actual en ningún caso”, afirmó.

La exsecretaria de Estado también valoró la disposición expresada por Bachelet y aseguró que es coherente con su trayectoria, aunque evitó pronunciarse sobre si debería concretar una tercera candidatura.

“Esas decisiones de si es bueno, no es bueno, qué es lo mejor, va a haber que tomarlas en otro momento. Creo que sería totalmente inadecuado hacerlo ahora”, concluyó.

Bachelet dejó abierta la posibilidad de volver a competir por La Moneda después de responder “yo creo que sí” ante una consulta sobre una eventual tercera candidatura presidencial.