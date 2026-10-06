Carmona tras agresión a estudiantes de la UC en manifestación: “Ojo con las provocaciones que desacreditan la calidad de una movilización, vamos a tener mucho de eso”

El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, abordó este lunes la agresión de un grupo de encapuchados en contra de los dirigentes de derecha de las colectividades Solidaridad y Movimiento Gremial de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), ocurrida durante la marcha convocada el jueves pasado.

En Tolerancia Cero, Carmona afirmó que nada justifica la agresión en contra de personas que opinan distinto, pero presentó sus reparos frente al hecho: “No hay nada que justifique una expresión de opinión distinta si no hay (de por medio) una provocación. Yo tengo serias dudas de hasta dónde había autenticidad en lo que ocurrió y de que no había de por medio provocadores que ayuden a crear una condición“.

#ToleranciaCero | Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, por agresión a estudiantes fuera de la UC en marcha: “Tengo serias dudas de hasta dónde había autenticidad en lo que ocurrió y no habían de por medio provocadores que ayudan a crear una condición (…) Puede ser de lado y lado” ➡️https://t.co/5OVxXGsDsG

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En esa línea, no descartó que haya habido provocación “de lado a lado” en la manifestación, pero insistió en que el estar parado con un cartel en contra de una marcha no justifica un ataque.

“No estoy postulando eso y nosotros hemos estado en miles y yo mismo he estado en muchas manifestaciones en una posición adversa donde he recibido de parte una brutalidad en contra, pero sin embargo, insisto en mi legítimo derecho a expresar mi posición y mi opinión. Creo que es lo que hay que postular hoy día cuando se restringe, que la opinión pública también se construye a través de estas corrientes”, sostuvo.

Pese a ello, advirtió que podrían aparecer nuevas provocaciones en las próximas manifestaciones, las cuales acusó que tendrían como propósito desacreditar el motivo de las movilizaciones.

“Ojo con las provocaciones, que desacreditan la calidad de una movilización, porque vamos a tener mucho de eso”, aseguró.

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Al ser consultado por las barricadas en las movilizaciones y el voto en contra de los parlamentarios comunistas en la Ley Antibarricadas 2.0, señaló que es “una expresión que ha tenido históricamente la lucha social para expresarse y eso va a ser en función también y en proporción a cuál es la respuesta que recibe ese movimiento social”.

“Prefiero una barricada que impida que se implemente una represión criminal que termina con la vida de 3.000 pampinos, por ejemplo”, argumentó en alusión a la masacre en la Escuela Santa María de Iquique.

Asimismo, defendió el voto de la colectividad indicando que “tenemos una experiencia histórica real que te dice que la interpretación de la ley (en Chile) tiene un espacio que permite el abuso en la aplicación de esa ley. Y entonces tenemos que prevenir que eso no signifique (…) que se limite el derecho a la expresión social”, expuso.

“Hace falta una coalición que sea más allá de la fuerza de la izquierda” y “hay una intervención evidente de Estados Unidos”

Carmona también se refirió al fenómeno político que ocurre actualmente en América Latina ante la llegada de nuevos gobiernos de derecha afines a la administración de Donald Trump en Estados Unidos, a propósito de los resultados de las elecciones en Brasil tras el triunfo de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta.

Para el timonel del PC, el fenómeno es “grave” y analizó que puede deberse a que “hay un déficit de vínculo de las propuestas, pero también de las orgánicas respecto a las mayorías que constituyen las comunidades de sociedad y ese espacio ha quedado vacío; cuando queda vacío, queda de libre interpretación y, por tanto, hay muchos efectos que lo influyen y también lo usan las otras propuestas, en este caso de derecha o de alternativas distintas que pueden ser calificadas de populistas”.

En ese sentido, sostuvo que “hoy por hoy, en todos los países que estamos analizando, hace falta una coalición que sea más allá de la fuerza de la izquierda. La izquierda tiene que tener su aporte, pero también el centro y también la centro izquierda. Y eso es lo que hemos postulado”.

Si bien Carmona evitó mencionar a partidos con quienes podría aliarse el sector, no descartó que puedan ser aquellos como Evópoli “si eso es necesario y le hace falta al país”. “Yo haría un proyecto en el que quepan muchos más; eso incluye si sobre esa base de un proyecto las coaliciones se forman o las alianzas a partir de contenidos, o sea, no es solo un club de amigos…”, señaló.

“Hoy día estamos en el proceso de soltar, digamos, y construir confianza en esta coordinación de partidos, y cada uno tiene su propio proceso y tiene que asegurarse”, agregó.

Además, planteó que “hay una intervención abierta, evidente, de Estados Unidos a partir de la presidencia de Donald Trump” en las elecciones de Latinoamérica.

“Hay denuncias en más de un lugar de cómo ha intervenido, incluso con los mecanismos nuevos que tiene la comunicación, en los procesos electorales, estimulando una mirada y desacreditando la otra, pero hay juegos muy subliminales, muy precisos”, indicó.

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Afirma que el PC estuvo más involucrado con Boric que con Bachelet y descarta autoría del Estallido Social

Ante la pregunta sobre con qué gobierno se sintió más identificado, Carmona afirmó que con la administración del expresidente Gabriel Boric por sobre la de Michelle Bachelet, debido a que “estuvieron más involucrados en el proceso”.

“Para ser más justo, nosotros estuvimos más involucrados en el gobierno de Boric por una razón muy simple: estuvimos en el origen del proceso. Fuimos nosotros los que organizamos, propusimos y promovimos, por ejemplo, una primaria. Luego se llegó, y nosotros también fuimos activos en eso, a una coalición de segunda vuelta. Yo creo que teníamos mucho más responsabilidad“, explicó.

Por otro lado, sostuvo que “relacionar al Partido Comunista con la violencia es desconocer el papel histórico que otros historiadores, en rigor, le reconocieron al Partido Comunista respecto a su conducta en el gobierno de Salvador Allende”.

Asimismo, negó que el partido haya tenido origen o un papel protagonista en el Estallido Social: “Quien diga que hay origen en una convocatoria de un sector o de una localidad, de un comité de sector, del Partido Comunista, está faltando al rigor y nos está entregando un mérito que no tenemos (…) Nosotros vivimos ese proceso con la misma intensidad que se fue viviendo día por día”.

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