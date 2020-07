VIDEO RELACIONADO – Presidente Piñera anuncia Plan Fortalecido de Protección a la Clase Media ( 28:16)

El ex presidente de Renovación Nacional (RN) Carlos Larraín dijo que el presidente Sebastián Piñera debiera cambiar su actitud y dejarse ayudar para enfrentar la crisis que enfrenta el Gobierno.

En entrevista con La Tercera, Larraín afirmó que “Sebastián Piñera, para tener un gabinete con más fortaleza que el actual, al menos en el plano político, tendría que dejarse ayudar. O sea, no todos los problemas pasan por Sebastián Piñera, no estoy diciendo eso, pero qué bueno sería que Sebastián Piñera dijera por una vez en su vida ‘de esta no salgo solo’“.

El ex dirigente oficialista sostuvo que el mandatario “necesita la ayuda de otros, y de otros que incluso le puedan decir ‘mira, Sebastián, estás equivocado’. Pero a él no le gusta mucho eso de dejarse ayudar. Es una pena. Pero en este minuto tiene que cambiar su posición, tiene que dejarse ayudar por gente con calado político”.

El ex timonel de RN fue consultado sobre cómo ve la situación política de Chile, a lo que respondió que le parece que “estamos en medio de un proceso de disolución, se está fundiendo el sistema, hay un plan en desarrollo que se está cumpliendo. No veo una reacción adecuada del gobierno. Estoy en un túnel negro y no veo la luz al fondo”.

Larraín planteó que para enfrentar la actual situación política, el Ejecutivo y los partidos oficialistas debieran entrar en un “modo crisis” que incluya a parlamentarios de todos los colores: “que por un rato se olviden de su parcelita electoral y de qué es lo que les pasará cuando les toque correr de nuevo”.

Además, recomendó que “el presidente olvide de si es aplaudido o no por las cabezas parlantes de la izquierda, o cabezas gritantes, porque ahora no hablan, casi siempre gritan. Que los ministros de Estado se desapeguen de sus cargos y lleguen a estar dispuestos a abandonarlos si acaso no están de acuerdo con lo que el gobierno hace”.