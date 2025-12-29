Carabineros incautó más de 12 mil fuegos artificiales en Alto Hospicio: Hay un hombre detenido

También se decomisaron 1.150 cajetillas de cigarro de contrabando de distintas marcas.

Carabineros incautó más de 12 mil fuegos artificiales en Alto Hospicio (Región de Tarapacá).

El hecho fue detectado cuando funcionarios que hacían servicios preventivos fueron alertados por la Central de Cámaras sobre la presencia de un individuo que vendía los petardos.

Tras ello, comenzaron a hacer un seguimiento controlado al vehículo en el que se movilizaba el hombre; sin embargo, el auto se detuvo y el conductor se dio a la fuga, siendo seguido por personal policial y la central de cámaras municipales que mantenía su ubicación, logrando su detención.

Al revisar el auto, los uniformados detectaron que había gran cantidad de fuegos artificiales y cartones de cigarros de contrabando, los que fueron trasladados hasta una comisaría para ser contabilizados.

En total, se decomisaron 12.282 unidades de fuegos artificiales de distintos tipos y formatos, junto a 1.150 cajetillas de cigarro de contrabando de distintas marcas.

Junto con ello, el auto había sido retirado de circulación por tener la documentación vencida.

El sujeto, en tanto, fue arrestado por porte y tenencia de fuegos artificiales, además de receptación aduanera.