País región de tarapacá

Carabineros incautó más de 12 mil fuegos artificiales en Alto Hospicio: Hay un hombre detenido

Por Valentina Sánchez Cárdenas

29.12.2025 / 15:24

{alt}

También se decomisaron 1.150 cajetillas de cigarro de contrabando de distintas marcas.

Carabineros incautó más de 12 mil fuegos artificiales en Alto Hospicio (Región de Tarapacá).

El hecho fue detectado cuando funcionarios que hacían servicios preventivos fueron alertados por la Central de Cámaras sobre la presencia de un individuo que vendía los petardos.

Tras ello, comenzaron a hacer un seguimiento controlado al vehículo en el que se movilizaba el hombre; sin embargo, el auto se detuvo y el conductor se dio a la fuga, siendo seguido por personal policial y la central de cámaras municipales que mantenía su ubicación, logrando su detención.

Carabineros incautó más de 12 mil fuegos artificiales en Alto Hospicio/Captura Carabineros

Carabineros incautó más de 12 mil fuegos artificiales en Alto Hospicio/Captura Carabineros

Al revisar el auto, los uniformados detectaron que había gran cantidad de fuegos artificiales y cartones de cigarros de contrabando, los que fueron trasladados hasta una comisaría para ser contabilizados.

En total, se decomisaron 12.282 unidades de fuegos artificiales de distintos tipos y formatos, junto a 1.150 cajetillas de cigarro de contrabando de distintas marcas.

Junto con ello, el auto había sido retirado de circulación por tener la documentación vencida.

El sujeto, en tanto, fue arrestado por porte y tenencia de fuegos artificiales, además de receptación aduanera.

DESTACAMOS

Servicios Acreencias bancarias: ¿Cómo revisar si tienes dinero olvidado y qué pasa si no lo cobras?

LO ÚLTIMO

Cultura Festival de Cine de Las Condes 2026 en el Parque Araucano: Fechas, precios y cartelera completa
Los 10 alimentos que te ayudarán a enfrentar las altas temperaturas
Máximo Pacheco afirma que renunció a la dieta por NovaAndino Litio: "No veré ni un peso"
Muere comandante de Bomberos de Litueche mientras combatía incendio forestal en la comuna
Declaran alerta roja en Litueche por incendio que ha consumido 20 hectáreas: Reportan un bombero accidentado gravemente
“Noches de cine” en Providencia: Panorama de verano 2026 en el Parque de las Esculturas