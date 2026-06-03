Carabineros incautó casi 9 kilos de metanfetamina y más de 1.200 comprimidos de MDMA: Hay dos detenidos

Una investigación conjunta de la Fiscalía Oriente y el OS7 de Carabineros permitió la incautación de casi 9 kilos de metanfetamina cristal y más de 1.200 comprimidos de MDMA, además de la detención de dos hombres extranjeros.

Las diligencias permitieron dilucidar que los sujetos utilizaban un inmueble en el centro de Santiago como espacio de acopio y distribución de las drogas.

Tras utilizar un agente encubierto, personal del OS7 entregó los antecedentes necesarios al Ministerio Público y coordinó el ingreso y registro del domicilio.

En el operativo, se decomisaron 8 kilos 910 gramos de metanfetamina cristal, 135 gramos de MDMA y 1.281 comprimidos de la misma sustancia sintética.

Junto con ello, fueron detenidos dos individuos extranjeros, uno colombiano y otro dominicano, quienes mantenían en su poder distintos documentos de identidad, como un pasaporte de Guatemala y dos cédulas de identidad de Colombia.

De acuerdo a Carabineros, las drogas habían ingresado a Chile desde México.

Asimismo, las sustancias incautadas están avaluadas en cerca de $64 millones 800 mil. De ese total, alrededor de $43 millones corresponden a la metanfetamina cristal y $21 millones 800 mil al MDMA.