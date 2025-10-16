Candidatos presidenciales reciben propuestas de Proyecta Chile 2050 elaboradas por más de 2.000 expertos

Los abanderados presidenciales recibieron el documento “Propuestas Transversales para el Chile 2050”, elaborado por más de 2.000 académicos de universidades estatales y privadas, además de representantes de la sociedad civil.

Los candidatos presidenciales recibieron el documento “Propuestas Transversales para el Chile 2050”, elaborado por Proyecta Chile.

Este escrito, desarrollado en colaboración con la Academia Chilena de Ciencias, universidades privadas y estatales, así como institutos profesionales, aborda diversas temáticas, incluyendo democracia e institucionalidad, cambio climático, seguridad, inteligencia artificial, trabajo y sistemas de cuidado, entre otros.

El texto fue recibido por los candidatos presidenciales Jeannette Jara, Harold Mayne-Nicholls, Franco Parisi, Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés. También participaron representantes de otros comandos: Jorge Atton, del equipo de José Antonio Kast; Paula Daza, en representación de Evelyn Matthei; y Juan Carlos Urzúa, secretario general del Partido Nacional Libertario, quien representó a Johannes Kaiser.

Representando a @evelynmatthei en #ProyectaChile2050 compartiendo sus propuestas de gobierno para el futuro de nuestro país. Únete acá https://t.co/uUPG85HKpv pic.twitter.com/IzqgMqaB3w — Paula Daza (@pdazan) October 16, 2025

El vicepresidente ejecutivo del CRUCH y presidente de Proyecta Chile 2050, Emilio Rodríguez, destacó que la iniciativa busca promover el consenso y establecer una dirección estratégica común para el país. Asimismo, aclaró que el documento preliminar seguirá siendo actualizado con el objetivo de orientar el desarrollo de Chile en los próximos años.

Por su parte, Guido Girardi, vicepresidente ejecutivo de Fundación Encuentros del Futuro, subrayó: “Lo que hemos entregado a los candidatos es un documento que representa el trabajo colaborativo y ad honorem de más de 2.000 personas, y que ofrece la posibilidad de un propósito común compartido. Espero que quien sea presidente o presidenta entienda que este documento es una posta: hay desafíos estratégicos y Chile puede llegar a ser un país tan próspero como Australia, Canadá o Nueva Zelanda, pero para ello debe haber un propósito común”.

La rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, resaltó la importancia de la investigación para combatir la desinformación y fortalecer la confianza social, permitiendo que las políticas públicas se construyan sobre consensos informados.

El documento completo está disponible en la plataforma oficial de Proyecta Chile 2050.

🤝🏻 #ProyectaChile2050, es una iniciativa país impulsada por la Fundación Encuentros del Futuro (FEF) junto al @Senado_Chile, el Consejo de Rectoras y Rectores de las Universidades Chilenas (@CRUCH_cl) y la Academia Chilena de Ciencias, y durante seis años ha reunido a más de… pic.twitter.com/syCwGCD2o4 — Universidad Católica (@ucatolica) October 16, 2025