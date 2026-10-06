Canciller Pérez Mackenna y futuro de embajador Zaliasnik: “Los cargos de confianza están siempre siendo evaluados”

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, afirmó que la permanencia del embajador de Chile en Israel, Gabriel Zaliasnik, está “siempre” en evaluación, luego de que la Fiscalía confirmara que el diplomático figura en calidad de imputado por su eventual participación en delitos relacionados con el denominado caso Audios.

La confirmación de la calidad de imputado de Zaliasnik fue dada a conocer este martes por la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, quien señaló que el embajador “es conocido que tiene la calidad de imputado”.

La indagatoria contra Zaliasnik se inició a partir de una denuncia presentada por los diputados Daniel Manouchehri y Daniela Cicardini (PS).

Consultado por la decisión de la Fiscalía, el canciller señaló que “todos los cargos de confianza están siendo permanentemente evaluados“.

Asimismo, Pérez Mackenna afirmó desconocer los antecedentes informados por la fiscal Perivancich y sostuvo que el Gobierno es “absolutamente respetuoso de los procesos y de la independencia del Poder Judicial. Eso para nosotros es extremadamente importante”.

“Los cargos de confianza, los embajadores pertenecen a esa categoría, están siempre siendo evaluados… es algo que siempre estamos evaluando”, agregó.

Abogado de Zaliasnik: “Esas causas no están formalizadas”

A través de una declaración, el abogado del embajador, Jorge Gálvez, señaló que “en relación con algunas notas de prensa que destacan como un hecho noticioso que don Gabriel Zaliasnik tendría calidad de imputado en una investigación que realiza el Ministerio Público, se debe aclarar que la calidad de imputado no corresponde a una decisión del Ministerio Público sino a una consecuencia legal procesal de la denuncia hecha por el diputado Manoucheri y la senadora Ciccardini”.

“La propia fiscal Perivancich precisó que ‘es conocido que tiene la calidad de imputado, pero esas causas no están formalizadas’”, añadió.

Finalmente, hizo un llamado a “informar con responsabilidad y a identificar el carácter político de algunas declaraciones de terceros en medios de comunicación, ya que en las declaraciones judiciales que ha realizado el señor Hermosilla en los últimos días y que se han divulgado profusamente, no existe ningún antecedente diferente a los ya conocidos por el Ministerio Público desde hace más de dos años”.