Continúa la polémica en redes sociales luego que la Selección Chilena de Fútbol condenara y repudiara el uso de su camiseta con fines políticos, en el contexto de la campaña de cara al plebiscito de salida del próximo domingo 4 de septiembre.

La situación ocurrió luego que los diputados Karol Cariola (Partido Comunista) y Vlado Mirosevic (Partido Liberal) presentaron las claves de lo que será la campaña Aprueba x Chile y dieron a conocer el primer elenco de vocerías.

Fue en esta instancia que los parlamentarios presentaron una camiseta modificada de la Roja en favor de la opción Apruebo.

Lee también: Pdte. Boric se reunió con Michelle Bachelet en la residencia de la ex mandataria en La Reina

La Selección, por su parte, emitió un comunicado: “La camiseta de la Selección representa a todo Chile y no pertenece a ningún sector político, ideología, raza, religión y/o pensamiento. Condenamos y repudiamos su uso para un fin político y no deportivo. La Roja une a todas y todos, y no debe ser motivo de división”.

📍🇨🇱 La camiseta de la Selección representa a todo Chile y no pertenece a ningún sector político, ideología, raza, religión y/o pensamiento. Condenamos y repudiamos su uso para un fin político y no deportivo. #LaRoja une a todas y todos, y no debe ser motivo de división. — Selección Chilena (@LaRoja) July 21, 2022

Reacciones

Tras ello, surgieron diversas reacciones en redes sociales, donde usuarios y personeros políticos respaldaron el pronunciamiento, mientras que otros recordaron, entre otros aspectos, que hace uno días el ex convencional Hernán Larraín publicó un video del movimiento Así No en el que se respalda la opción Rechazo con imágenes de la Selección Chilena de Fútbol.

El oportunismo de @gabrielboric y del comando del Apruebo los dejó completamente “fuera de juego”. Chayanne les dijo que arriesgaban sanciones legales por usar su imagen, y la Selección Chilena les quitó el piso por usar la camiseta que representa a todo nuestro país pic.twitter.com/uBrBEuLy0Q — Felipe Kast (@felipekast) July 22, 2022

Ya fue Chayanne y ahora es la Selección Chilena quien les quita el piso. Tanta es la desesperación de la izquierda radical que les da lo mismo todo con tal de ganar un voto. https://t.co/WnLdp6ygUD pic.twitter.com/p1WPCQ8Glc — Arturo Zúñiga (@arturozunigaj) July 21, 2022

Ayudemos al Apruebo. No pueden cometer 4 errores en un día. 1. Utilizar a una vecina para atacar a la prensa. 2. Burlarse de un periodista. 3. Usar a Chayanne como parte de la campaña. 4. Utilizar la camiseta de la selección como arma de campaña. Y el texto? Dónde está el texto! — Mauricio Morales (@MauricioMMQ75) July 22, 2022

Hagamos las cosas bien. Sin conformismos. Vamos por una buena y nueva Constitución. pic.twitter.com/YM90Ewxy2v — Hernan Larrain M. (@HernanLarrain) July 17, 2022