La última encuesta Plaza Pública Cadem, correspondientes a la segunda semana de octubre arrojó que la carrera presidencial sigue siendo liderada por el abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric con un 21% de las preferencias.

De acuerdo con el sondeo, en segundo lugar aparece el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast quien completó un alza de 11 puntos desde el 30 de julio, alcanzando un 18%.

Mientras, el candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel cayó 2 puntos, y se ubicó en el cuarto lugar de preferencias (10%), detrás de la candidata de la DC, Yasna Provoste (13%).

Más atrás aparecen Franco Parisi (6%), Marco Enríquez Ominami (4%) y Eduardo Artés (1%). Sin embargo, un 27% de los encuestados no sabe, no responde o no votaría por ninguno de los candidatos.

Crisis COVID-19

La encuesta también midió la percepción de la ciudadanía en cuanto a la crisis sanitaria del COVID-19 en el país, lo que arrojó que el temor al virus bajó a un 34%, el porcentaje más bajo desde mediados de marzo de 2020.

En ese aspecto, por primera vez quienes se definen como nada o poco preocupados (43%), superan a quienes sí lo están. Y la aprobación de la gestión del Ejecutivo en esta materia llegó a un 68%.

Aprobación presidencial

Por otro lado, la aprobación del presidente Piñera cayó al 15% registrando una baja de 7 puntos. Su desaprobación subió en 8 puntos, alcanzando un 79% en una semana que estuvo marcada por el caso de Pandora Papers.