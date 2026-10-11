La nueva edición de la encuesta Plaza Pública-Cadem evaluó la percepción ciudadana sobre la gestión del Presidente José Antonio Kast y las preferencia presidenciales en la centro izquierda.
En ese sentido, un 32% aprueba la gestión del Presidente Kast, mientras que un 64% la desaprueba, cifra que representa una caída de un punto porcentual.
En cuanto a las preferencias presidenciales de la centroizquierda, Michelle Bachelet se posiciona como la figura con mayor respaldo, con un 47%, seguida por Gabriel Boric, quien alcanza un 44%.
Asimismo, a nivel nacional, la exmandataria lidera las preferencias como principal figura de los partidos de izquierda y centroizquierda, con un 29%. Le siguen Gabriel Boric, con un 19%, y Tomás Vodanovic, con un 13%. Entre quienes se identifican con la izquierda y la centroizquierda, Bachelet alcanza un 34%, mientras que Boric registra un 32%.
Respecto de la imagen de las figuras políticas, los cinco mejor evaluados son Tomás Vodanovic (60%, +3 puntos), Sebastián Sichel (59%, +3 puntos), Evelyn Matthei (59%), Macarena Ripamonti (56%, +3 puntos) y Jaime Bellolio (53%, +4 puntos).
Lo más leído
- Cadem: Bachelet es considerada como la mejor candidata de la izquierda y Kast registra 32% de aprobación
- Codelco confirma el fallecimiento de dos trabajadores tras alud de nieve en El Teniente
- Emmanuel Carrère y el asedio a Europa ante la guerra: "Estamos entre China, que nos ignora; Trump, que nos desprecia; y Putin, que nos odia"
- Vuelven las lluvias a Santiago: Pronostican hasta 20 mm y llaman a extremar precauciones en zonas afectadas por aluviones
- Emergencia en El Teniente: Codelco rescata a un trabajador y busca liberar a otros dos tras alud de barro