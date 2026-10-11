Cadem: Bachelet es considerada como la mejor candidata de la izquierda y Kast registra 32% de aprobación

La nueva edición de la encuesta Plaza Pública-Cadem evaluó la percepción ciudadana sobre la gestión del Presidente José Antonio Kast y las preferencia presidenciales en la centro izquierda.

En ese sentido, un 32% aprueba la gestión del Presidente Kast, mientras que un 64% la desaprueba, cifra que representa una caída de un punto porcentual.

En cuanto a las preferencias presidenciales de la centroizquierda, Michelle Bachelet se posiciona como la figura con mayor respaldo, con un 47%, seguida por Gabriel Boric, quien alcanza un 44%.

Asimismo, a nivel nacional, la exmandataria lidera las preferencias como principal figura de los partidos de izquierda y centroizquierda, con un 29%. Le siguen Gabriel Boric, con un 19%, y Tomás Vodanovic, con un 13%. Entre quienes se identifican con la izquierda y la centroizquierda, Bachelet alcanza un 34%, mientras que Boric registra un 32%.

Respecto de la imagen de las figuras políticas, los cinco mejor evaluados son Tomás Vodanovic (60%, +3 puntos), Sebastián Sichel (59%, +3 puntos), Evelyn Matthei (59%), Macarena Ripamonti (56%, +3 puntos) y Jaime Bellolio (53%, +4 puntos).