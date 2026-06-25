Cadem: 82% cree que Chile enfrenta una emergencia laboral y 45% está a favor de la indemnización a todo evento

Este jueves, Cadem publicó su última encuesta Plaza Pública, en la que reveló que el 82% de las personas cree que Chile enfrenta una emergencia laboral.

Al ser consultados sobre cuál es la principal emergencia laboral en el país, un 46% de los encuestados mencionó “despidos o inestabilidad laboral”, un 35% “dificultades para reinsertarse en el trabajo” y otro 35% señaló “los bajos salarios”.

Asimismo, sobre las razones de los despidos, el 39% cree que es culpa del bajo crecimiento de la economía, un 37% lo atribuye al aumento de la inmigración con disposición a trabajar por salarios más bajos y un 30% lo asocia a la incertidumbre política y económica.

Los resultados se dan en medio del preocupante escenario que vive el país, en el cual la tasa de desempleo subió hasta el 9,1% durante el trimestre móvil febrero-abril de 2026, según lo reportado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Flexibilidad laboral e indemnización a todo evento

Recientemente, el Gobierno anunció que está trabajando en una nueva agenda para aumentar la flexibilidad laboral en el marco de su plan para reactivar la economía chilena.

Respecto a esto, un 59% cree que la flexibilidad laboral beneficia a los trabajadores y al empleo, mientras que el 34% restante está en desacuerdo.

Además, un 69% se muestra de acuerdo con que prefiere tener un trabajo parcial con contrato a trabajar informalmente, y un 58% opina que reducir la jornada laboral fue positivo, pero que ahora se necesita más flexibilidad para crear empleo.

Otra medida en el plan de trabajo del Ejecutivo es crear una indemnización a todo evento, propuesta que en la percepción pública ha generado opiniones divididas, puesto que el 45% está de acuerdo, otro 45% está en desacuerdo y un 10% no respondió.

Sobre a quién debería aplicarse esta medida, un 53% señaló que a todos los trabajadores, un 15% que solo a trabajadores nuevos y otro 15% a los trabajadores con menos de tres años de contrato vigente.