“Cada conmemoración ha sido estremecedora”: Boric despide su “último 11 de septiembre” al mando de La Moneda

El Presidente participó en la conmemoración de los 52 años del golpe de Estado y destacó el rol de la memoria y la democracia. Reafirmó, nuevamente, el compromiso del Estado con la búsqueda de los detenidos desaparecidos.

El Presidente Gabriel Boric encabezó este jueves la última conmemoración del 11 de septiembre en su periodo como jefe de Estado, en el marco de los 52 años del golpe cívico-militar de 1973.

Frente al Palacio de La Moneda, sobre un escenario plantado en la Plaza de la Ciudadanía, el mandatario rindió homenaje a Salvador Allende, a los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, y reiteró nuevamente la importancia de preservar la democracia.

“Cada vez ha sido estremecedora”

“Este es el último once de septiembre que me toca encabezar como Presidente de la República. Debo decirles que cada vez que lo hemos conmemorado ha sido estremecedor”, con esas palabras se refirió a los invitados presentes, que incluían a dirigentes estudiantiles, familiares de afectados por la dictadura, entre otros.

El mandatario recordó a quienes perdieron la vida en defensa del orden constitucional, mencionando nombres como el general Alberto Bachelet, Carlos Prats, Miguel Enríquez y Marta Ugarte, entre otros. Enfatizó que para él, los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos “no son solo tristeza, son también esperanza”, pues “inspiran a seguir trabajando por un país más justo”.

El mandatario también reafirmó el compromiso del Estado con el Plan Nacional de Búsqueda, destacando los esfuerzos para reunir antecedentes y encontrar restos de víctimas de desaparición forzada. “Mientras tengamos energía no vamos a dejar de buscarlos”, señaló, junto a otros nombres de connotación nacional, como la activista Julia Chuñil, quien permanece desaparecida desde el 8 de noviembre de 2024.

En su discurso, llamó a defender la democracia frente a los discursos que relativizan los derechos humanos. “Democracia y derechos humanos siempre”, apuntó, recordando que el sistema democrático debe perfeccionarse y responder a las grandes mayorías para evitar retrocesos.

El acto concluyó con un mensaje de continuidad: “Desde el lugar que nos toque estar, vamos a estar siempre luchando por más justicia, por más igualdad, por derechos humanos y democracia siempre”, dijo el Presidente antes de despedirse de su última conmemoración del 11 de septiembre como jefe de Estado.

Mira el discurso del presidente en la conmemoración de los 52 años del golpe de Estadob