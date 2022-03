La mascota del presidente Gabriel Boric, Brownie, quien se ha transformado en un influencer de las redes sociales, compartió su primera fotografía como “primer perro de Chile”.

A través de su cuenta de Twitter, aseguró que “me encuentro aquí frente a ustedes, en la que es una de las grandes sorpresas del destino, yo, un perrito quiltro, me convierto, por elección popular en el primer perro de la Republica”.

Posteriormente, en su cuenta de Instagram reflexionó sobre el proceso que deberá enfrentar su humano.

“La vida quiso que yo fuese adoptado por esta gran familia (…) Gabriel, tu encuentro no es algo casual: para mí es un poco ilógico, he vivido un acto histórico. Sin embargo, aquí estaré, como uno más de tu familia, para apoyarte y acompañarte desde tu hogar en Punta Arenas, en todo lo que necesites”, comentó.

Asimismo, indicó: “Juro ser el mejor amigo de cada una y uno de ustedes, pondré el alma en el ruedo y haré todo lo que esté a mi alcance y en mis patas por canalizar sus peticiones para que sean conocidas y escuchadas”.

“Me comprometo a dar voz a las demandas que me han hecho llegar, y mover mi colita para luchar por sus ideales. Con el cerebro del espantapájaros, el corazón del leñador de hojalata y el coraje del León haré frente a la adversidad, y aunque los tiempos se pongan difíciles, les prometo: No me rendiré, nunca. Yo no me rendiré, no”, sostuvo.

Del mismo modo, recalcó que no dejará su hogar en Magallanes para acompañar al presidente de Chile en Santiago. “Desde mi hogar en la Patagonia, donde los árboles se inclinan ante la fuerza del viento, apoyaré de forma descentralizada y desinteresada a mis compañeros animales y sus humanos, por un vivir mejor en comunidad”.

Finalmente, citó y adaptó una reconocida frase de Pokémon:

¡Para proteger al mundo de la devastación!

¡Para unir a los pueblos dentro de nuestra nación!

¡Para denunciar los males de la verdad y el amor!

¡Para extender nuestro reino hasta más allá de mi reja!