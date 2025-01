Tras 77 días, Boric responde preguntas de la prensa y aborda la compra de la casa de Allende: “No es un negocio”

Desde Magallanes, el Presidente Boric se refirió a la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende, que tiene como heredera a la ministra Maya Fernández. Aseguró que "nadie está buscando enriquecerse a costa del Estado" y destacó que el proceso fue detenido por incompatibilidades legales.

En su primera interacción con la prensa desde el 18 de octubre, cuando abordó el Caso Monsalve en un extenso punto de prensa, el Presidente Gabriel Boric rompió su silencio mediático este sábado desde la Región de Magallanes.

En esta ocasión, se refirió a la polémica por la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende, una propiedad que tiene como heredera a la ministra de Defensa, Maya Fernández.

Cabe destacar que el punto de prensa fue anunciado a los medios a las 01:00 horas de esta madrugada y se llevó a cabo a las 08:00 hrs en Punta Arenas.

Lee también: “Maya Fernández responde a críticas por el anuncio del Gobierno por la compra de la casa de Allende: ‘Nunca ha sido oculto’“

Consultado inicialmente por el tema, el Mandatario reaccionó con visible molestia: “¿Qué tiene que ver? Estamos acá, ¿alguien tiene alguna pregunta del Polo Sur?”.

Sin embargo, luego profundizó sobre la controversia y defendió la decisión del Gobierno de suspender la adquisición.

“Nadie está buscando hacer ningún tipo de negocio ni enriquecerse a costa del Estado”, afirmó Boric, luego justificó que la detención del proceso ocurrió debido a problemas en la estructura de copropiedad de la vivienda.

“Al detectarse una incompatibilidad respecto de la estructura de propiedad de esa vivienda en particular, se decidió detener la compra hasta que ese problema sea eventualmente solucionado. Si eso no está solucionado, no se puede hacer la compra, porque en Chile las instituciones funcionan”, explicó.

El Presidente también defendió la integridad de los herederos del expresidente Allende, incluida Maya Fernández, y aseguró que no existe ninguna irregularidad.

“Eso jamás lo permitiría y no tengo ninguna duda de la integridad absoluta de la familia Allende. Cuestionamientos de ese tipo me parecen que escapan totalmente a la voluntad de resguardar el patrimonio”, añadió.

El Gobierno anunció el viernes que la compra no se concretaría debido a la complejidad jurídica de la copropiedad, lo que intensificó las críticas en torno a la iniciativa. En paralelo, continúa el proceso para adquirir la casa del expresidente Patricio Aylwin, bajo el mismo objetivo de convertirla en un espacio patrimonial.