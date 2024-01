“Por quinta vez, una acusación constitucional contra un integrante de nuestro gobierno es desestimada”, dijo a través de su cuenta en X el presidente Gabriel Boric.

Y agregó: “Ministro Carlos Montes, tiene mi confianza para seguir trabajando en la noble tarea de entregar 260 mil viviendas en nuestro período. No hay tiempo que perder. Seguimos!”.

Rechazo de la acusación

Este jueves la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados discutió la acusación constitucional contra el ministro de Vivienda, Carlos Montes, a quien se buscaba responsabilizar políticamente por los millonarios contratos de transferencia entre el Serviu de Antofagasta y la fundación Democracia Viva, ligada a militantes de Revolución Democrática (RD).

Después de más de dos horas de revisión, el hemiciclo rechazó la acusación constitucional en contra del titular de Vivienda tras acoger la cuestión previa.

La cuestión previa

Una vez iniciada la sesión en el hemiciclo, el abogado del ministro, Pablo Ruiz-Tagle, planteó la cuestión previa de la acusación constitucional, señalando la existencia de “problemas de forma y fondo” en el escrito.

Por ejemplo, dijo que el documento “no está paginado, las referencias no llegan a ninguna parte, las opiniones citadas en cursiva no se sabe a quién pertenecen, es una falta de cortesía a esta corporación, a la comisión, a la Cámara, el haber presentado el libelo en estas condiciones”.

Además, Ruiz Tagle señaló que la acusación se funda en una interpretación errada de los criterios de responsabilidad, “porque habla de responsabilidad objetiva. Dice que estos son los criterios que deben utilizarse en las acusaciones constitucionales, y se equivoca, y se equivoca también en forzar de manera amplia y antojadiza las causales consagradas en la Constitución, y no da cumplimiento a los requisitos que la Constitución exige para aceptar un documento como acusación constitucional”.