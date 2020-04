VIDEO RELACIONADO: Entrevista a Felipe Alessandri por infracciones en cuarentena

En entrevista con La Tercera, Gabriel Boric, diputado de Convergencia Social, criticó la gestión política del gobierno durante la crisis sanitaria por el COVID-19 y acusó al presidente Sebastián Piñera de desprestigiar al Parlamento.

“Uno de los problemas del presidente Piñera es que él venía ya muy profundamente cuestionado de manera transversal por la sociedad chilena, y pareciera que el presidente vio en esta crisis una oportunidad para redimirse, pero su visión de redención es a partir del excesivo protagonismo personal y él no es una figura unitaria hoy“, señaló el frenteamplista.

Sobre las declaraciones del ministro Mañalich, quien dijo que temía que lo acusaran constitucionalmente por comprar demasiados ventiladores, afirmó: “El gobierno parece estar empeñado en una disputa permanente con el parlamento y esto no es solamente el ministro Mañalich, sino también el presidente. Me sorprende este ánimo del gobierno de desprestigiar al parlamento como institución”.

También analizó el cometido de ministro de Salud durante la pandemia: “En el manejo sanitario se ha ido de menos a más, y el principal elemento que permitió una mejor comunicación y un mejor control fue la instalación de la mesa social, a la que ojalá se incluyan los otros gremios de la salud”.

En cuanto al aumento en la aprobación hacia el presidente en las últimas semanas, Boric sostuvo que en medio de esta crisis sanitaria “es entendible y esperable que recupere parte del apoyo perdido, en particular, me imagino, dentro del mismo sector que lo apoyó en un comienzo. Pese a eso sigue siendo muy bajo, pero no creo que haya que vanagloriarse ni sacar cuentas muy alegres a partir de esto”.

Además, aprovechó de cuestionar a Piñera por su comentada visita a Plaza Italia en plena cuarentena.“Es una provocación, una frivolidad, es un poco ridículo, de muy mal gusto y demuestra que es una persona que no está a la altura de las circunstancias que nos ha tocado enfrentar como país. Eso es lamentable, porque independiente de quién sea el presidente, en una circunstancia como esta, uno esperaría que actúe tratando de generar unidad y con altura de miras, y ese acto claramente demuestra que no es consciente de esa responsabilidad. El presidente pareciera ser una persona que no escucha a nadie y tiene un ánimo excesivo de protagonismo personal que dificulta las soluciones”, cerró.