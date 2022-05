Esta mañana el presidente Gabriel Boric, realizó un punto de prensa, en el marco de las actividades que se realizarán este fin de semana por el Día de los Patrimonios, para lanzar la campaña “Hagamos Historia” que impulsa el Ejecutivo, con el fin de difundir información y promover la participación de cara al plebiscito para la nueva Constitución.

“Esta campaña la hemos llamado ‘Hagamos Historia’, porque queremos revisar nuestro pasado, la historia de Chile que nos constituye y también decirle a todos los habitantes de nuestra patria que son los protagonistas del Chile que estamos construyendo. Por lo tanto, el próximo 4 de septiembre (…) cada uno de ustedes tiene el derecho y el deber de ser protagonistas“, aseveró el Jefe de Estado.

En esa línea, Boric enfatizó en que el rol del Gobierno en este proceso es “informar”, recalcando que hoy están dando el primer paso de una campaña consta de tres etapas, considerando además el debate sobre los contenidos que se zanjen tras el proceso de armonización en la nueva Constitución y finalmente entregar las facilidades respecto al proceso de votación, que será obligatorio.

“Hemos decidido esta campaña hoy, en el Día del Patrimonio, porque el proceso constituyente también es parte del patrimonio inmaterial de todos los chilenos y chilenas, tal como lo es nuestra historia y por eso como Gobierno vamos a cumplir con el deber que tenemos de informar a la ciudadanía cuáles son las alternativas, considerando siempre que ambas alternativas en juego, tanto apruebo como rechazo, son válidas, son legítimas”, sentenció el mandatario.

Los 2/3

El presidente además se refirió a a polémica que existe en torno a la idea de establecer un quórum de 2/3 en el Congreso, para realizar eventuales modificaciones a la nueva Constitución, mientras dure su proceso de instalación, en caso de ser aprobada.

“Nuestra postura sobre este tema es que los quórums tienen que operar ‘in actum’ ¿qué significa eso? que no tienen que haber quórums especiales para una legislatura en particular. Significa que de aprobarse la nueva Constitución, el Congreso tiene todas las potestades para poder debatir democráticamente en función de los quórums que la Constitución establezca. Ahí, yo no creo que haya que hacer normas especiales”, afirmó.

Estado de Excepción en el sur

Por otro lado, el mandatario atendió consultas en torno al complejo escenario que se vive en la macrozona sur, donde rige el Estado de Excepción Constitucional, tras los diversos episodios de violencia que se han registrado en las últimas semanas, como el caso del trabajador Segundo Catril, quien resultó muerto tras una emboscada de encapuchados armados.

“El lunes vamos a comunicar cómo continuamos en este proceso, pero quiero que sepan que a nosotros nos mueve la convicción de que acá tenemos un problema político que es profundo y que para poder solucionarlo tenemos que poner mucho énfasis, mucho trabajo, en la política de tierras, en enfrentar el aislamiento, en enfrentar la pobreza, en mejorar la conectividad de la zona o mejorar el acceso a servicios tan básicos como el agua o la electricidad”, aseveró el presidente Boric.

El Jefe de Estado llamó a no dejar de considerar que “el plan que nosotros tenemos para enfrentar el conflicto que existe entre el Estado chileno y el pueblo-nación Mapuche, es mucho más integral y tiene que ver con (…) el reconocimiento de la existencia de un pueblo en todas sus dimensiones. Estamos trabajando en esto, paralelamente a garantizar la seguridad de todos los ciudadanos y el libre tránsito en las rutas”.

“Yo lo que le pido a los parlamentarios, a nuestro mismo Gobierno, y en esto respaldo totalmente a la ministra del Interior, es que no caigamos en polémicas estériles. Acá cada muerto y cada herido nos duele como país. Esto no puede ser una cuestión que permita o se utilice para pegarle a un gobierno u otro, es un problema de Estado”, sentenció.