Este sábado el presidente Gabriel Boric se reunió con dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores y representantes de diversos gremios, en la víspera de una nueva conmemoración del Día Internacional del Trabajador.

Durante la instancia, el mandatario aseguró que dicha reunión responde a la necesidad de “fortalecer una agenda de trabajo conjunto con la Central, con las diferentes organizaciones y sindicatos o asociaciones de trabajadores y trabajadoras, que están en el corazón de nuestro Gobierno”.

Boric también aprovechó de destacar las medidas y reformas que buscan impulsar desde el Ejecutivo, haciendo referencia principalmente a la reforma tributaria, sobre lo cual aseguró que “estamos trabajando intensamente en una canasta básica protegida, porque sabemos que los artículos que integran la canasta básica han subido incluso más que la inflación promedio”.

Por otro lado, el Jefe de Estado se pronunció respecto a la salida del coordinador político y estratégico en Asuntos Indígenas del gobierno, Salvador Millaleo, luego de varias semanas de violencia y ataques incendiarios desatados en la macrozona sur del país.

Al respecto, el mandatario afirmó que “tengo la mejor opinión de Salvador Millaleo, creo que ha hecho una contribución importantísima, desde la campaña hasta ahora. Tengo una conversación pendiente con él, pero le manifiesto todos mis respetos y no me cabe duda de que vamos a seguir trabajando juntos en diferentes frentes”.

“Estamos trabajando intensamente en esa agenda. El subsecretario Monsalve, en conjunto con el subsecretario Crispi, están viajando al sur del país a tener reuniones con gremios que se han visto afectados por los hechos de violencia”, aseveró, agregando que “estamos no reaccionando, sino que trabajando con anterioridad para tratar de fortalecer no solamente la seguridad, sino que también el problema de fondo”.

El presidente además aseguró que, si bien no descarta recurrir eventualmente a un Estado de Excepción, no es una política por la que apueste actualmente el poder central, enfatizando en que la ministra del Interior, Izkia Siches, junto a su par de Desarrollo Social, Jeanette Vega, “van a estar desplegando durante los próximos meses una nueva política de compra de tierras, que entendemos, está en el corazón del problema”.

“El orden público es una derivada, importante, de un problema político y cultural mucho más profundo, por lo tanto, pretender que esto se va a solucionar con un Estado de Excepción, creemos que no es el camino. Ahora, evidentemente uno no puede descartar las herramientas constitucionales que estamos permanentemente evaluando, pero nosotros no creemos que esa sea la solución”, aseveró.