Al término de una semana que estuvo marcada por los dichos del ministro Giorgio Jackson, quien criticó a los gobiernos y generaciones anteriores, la mañana de este viernes el presidente Gabriel Boric volvió a referirse a la situación, señalando que sus antecesores tuvieron “muchos problemas en abrir puertas” con quienes los sucedieron.

El mandatario participó en el Congreso Jóvenes Futuro 2022, que se realiza en la sede del Parlamento Santiago, y fue en esa instancia en que destacó las virtudes de la juventud, pero también llamó al diálogo entre las distintas generaciones.

“Valentina, me contaron que eres programadora y que vas a dar una charla magistral, y por estar solamente semanas bajo la mayoría de edad no te permitían participar en la consulta para la Política de Inteligencia Artificial por no tener todavía los 18 años. ¿Cuál es ese criterio? ¿Por qué?”, comentó el presidente en primera instancia.

En ese sentido, Boric les dijo a los presentes: “Ustedes hoy día son de verdad protagonistas y yo sé -porque me siento joven, tengo 36 años- todas las veces que a los jóvenes nos dicen que no, que no se puede, que somos idealistas, como si eso fuera un insulto”.

“En mi experiencia, muchas me dijeron de que tenía que esperar, que no entendía cómo funcionaba el mundo, cómo funcionaba la vida y que, por lo tanto, tenía solamente que esperar, esperar y esperar”, continuó.

Posteriormente, el mandatario manifestó estar de acuerdo con el senador de Renovación Nacional (RN) y presidente de la Comisión Desafíos del Futuro, Francisco Chahuán, quien también estuvo presente en la ceremonia, mencionando que, “nosotros necesitamos aprender con humildad de las experiencias de quienes nos antecedieron, de sus errores y sus aciertos, y es importante que quienes estamos hoy día en posiciones institucionales, en posiciones de poder, seamos capaces de abrir las puertas”.

“Un problema que tuvo, en alguna manera, la generación previa a la mía es que tuvo muchos problemas en encontrar, en poder abrir esas puertas, y eso generó a su vez otro problema: que mi generación, los que estuvimos en las movilizaciones de 2001, de 2006, de 2011, nos formamos, de alguna manera, un poco solos porque no había diálogo entre quienes nos antecedían”, añadió.

Finalmente, el jefe de Estado fue enfático en señalar que “no hay una virtud en sí misma en ser joven, pero sin lugar a duda el ímpetu, la rebeldía, las ganas de cambiar las cosas que tienen ustedes, nos tiene que inspirar y mueven al Gobierno”.

