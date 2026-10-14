Bomberos despliega operativo por presunta emergencia química en la Clínica Santa María

Durante la tarde de este miércoles, Bomberos de Chile llegó hasta la Clínica Santa María, ubicada en la comuna de Providencia, para realizar un procedimiento por una presunta emergencia química al interior del establecimiento.
La información preliminar de Carabineros señaló que Bomberos concurrió al lugar debido a la activación de un sensor por una presunta fuga de óxido de etileno en la sala de esterilización del recinto.
Por ello, se evacuó a 20 trabajadores de la clínica y asistieron siete compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago para evaluar la situación.
No obstante, Bomberos informó que, tras el monitoreo de las dependencias de la clínica, “no se hallaron índices anormales de óxido de etileno”.
Debido al operativo, Transporte Informa de la Región Metropolitana anunció en redes sociales que las pistas de la avenida Santa María con Capellán Abarzúa presentan restricciones de tránsito.
Actualización (19:52). Se mantiene la restricción de pista en Av. Santa María al oriente, altura de Capellán Abarzúa, debido a procedimiento de bomberos por emergencia química al interior de La Clínica Santa María. Precaución #Providencia https://t.co/OfSDcUmngC
— TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) October 14, 2026
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