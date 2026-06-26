Biministro Alvarado defiende al presidente Kast tras polémica por discusión con niño y su madre: “Él es una persona cercana”

El biministro del Interior y la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, respaldó al presidente José Antonio Kast tras el tenso cruce que sostuvo el mandatario con una madre y su hijo.

Fue durante una actividad en Villarrica, en la Región de La Araucanía, que el jefe de Estado se enfrascó en la acalorada discusión que quedó grabada en video y rápidamente se difundió en redes sociales, levantando una serie de críticas en su contra.

Al respecto, Alvarado fue consultado sobre si Kast se excedió respecto al tono utilizado, lo que descartó tajantemente. “He acompañado en múltiples oportunidades a terreno al presidente y es una persona cercana que recibe mucho afecto”.

“Él siempre está disponible a escuchar a las personas y, como siempre sucede cuando una autoridad, especialmente el presidente, está en terreno, existen personas que se acercan con intenciones de saludar, valorar su trabajo, felicitarlo, sacarse una fotografía y, por supuesto, también existen excepciones”, agregó.

En esta línea, el secretario de Estado defendió la reacción del mandatario, recalcando que la mujer “excedió sus comentarios respecto al presidente (…). Él responde pidiendo respeto para él y para los demás”.