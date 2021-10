Este jueves, el convencional constituyente Bernardo de la Maza renunció al pacto político Vamos por Chile. La decisión la comunicó durante la trigésima sexta sesión de la Convención Constitucional.

Durante su intervención, el periodista que fue electo como independiente en un cupo de Evolución Política (Evópoli) sostuvo: “en mi visita territorial tuve una muy mala impresión. La gente no nos está viendo bien y creo que nosotros podemos dar vuelta completamente esto, sobre todo en nuestro viaje ahora a comunas”.

Leer también: Martorell: “Absolutamente parte una nueva fase en la candidatura de Sebastián Sichel”

“Quiero hacer un anuncio que para mí es importante y es que creo que no corresponde, a partir de este momento por lo menos, que se hable de los 37, sino de los 36 porque he decido renunciar a mi participación como constituyente de este grupo”, expresó mientras era aplaudido por integrantes del órgano redactor que se encontraban en el pleno del ex Congreso.

“Agradezco especialmente a Evópoli que me acogió con tanto cariño y ha respetado absolutamente mi independencia. Agradecer también a tanta gente de estos 37, que es gente cordial, como los otros que piensan distinto”, continuó.

Aquí el momento en de la Maza anuncia que ahora Chile Vamos está integrado desde hoy por 36 y no 37 convencionales pic.twitter.com/qmniZTUqCd — Josefina de la Fuente (@josefina_delaf) October 28, 2021

De la Maza también sostuvo que, a su juicio, “aquí nos une el deseo de hacer una buena Constitución con algunas distintas ideas o por distintos caminos, pero creo que nos une eso igual que en general al país”.

“Tenemos la oportunidad maravillosa a partir de ahora, sin duda que los tres primeros meses no fueron buenos, de irnos ganando a la ciudadanía o al menos a la parte importante que no está con nosotros, que nos mira con recelo y que suelo calificarnos como un circo”, agregó.

Finalmente, el periodista manifestó que, como convencionales, “hemos hecho bastante merito para no tener una buena opinión, pero también estoy muy confiado en que podemos cambiar esa mala opinión radicalmente actuando bien, de nosotros depende”.