“Sr. presidente, por favor no desinforme a la ciudadanía”. Así le respondió el vicepresidente de la Convención Constitucional, Jaime Bassa, a Sebastián Piñera luego que el mandatario cuestionara al órgano redactor sobre el derecho de los padres a educar a sus hijos.

Hace días, cuando se estaban incluyendo los temas para ser discutidos en las comisiones permanentes, el sector de la derecha quería agregar el derecho preferente de educar a los hijos como parte del catálogo. Sin embargo, no se aprobó que se redactara de dicha forma.

Esta mañana, el presidente publicó en su cuenta de Twitter que “los padres tienen el deber y derecho preferente de formar y educar a sus hijos. El Estado debe colaborar en esta misión, pero nunca pretender reemplazarlos”.

“Una mayoría de Constituyentes, al no reconocer este derecho de los padres, está debilitando gravemente la familia”, agregó.

Horas después, el jefe de Estado compartió otro tuit comentando que “la libertad de enseñanza y el derecho y deber de los padres a educar y formar a sus hijos están contemplados en tratados internacionales suscritos por Chile y son valores compartidos por una inmensa mayoría de chilenos. La defensa de estos valores es una causa noble y valiosa”.

Respuesta de convencionales

Bassa le respondió al presidente diciéndole que “por favor no desinforme a la ciudadanía. La Constituyente no ha iniciado las discusiones de fondo sobre los contenidos constitucionales. La discusión sobre el catálogo de derechos se llevará adelante en la Comisión respectiva, según señale nuestro Reglamento”.

En tanto, el convencional de la Democracia Cristiana (DC), Fuad Chahin, expresó que la reacción del mandatario “es una fake news“.

“La primera autoridad de la República, que es el presidente, debe ser quien más cuidado tenga en esto y lamentablemente es quien ha dado inicio a la temporada de aprovechamiento político distorsionando lo que ocurre en la Convención para tratar de sacar una pequeña ventaja”, manifestó.

“Me parece que es una irresponsabilidad del presidente porque eso no se ha discutido en la Convención, porque no se ha negado el debate. Las comisiones tienen temáticas que no son taxativas, que están abiertas y, por lo tanto, está la lista de todos y cada uno de los constituyentes y también de la ciudadanía a través de las iniciativas populares para presentar cualquier iniciativa al debate de la Constitución”, añadió.

Por su parte, Manuel Woldarsky, convencional de Pueblo Constituyente, dijo que “el presidente siempre es inoportuno. Lamentablemente, el presidente de la República no ha sabido leer al país en cuanto a las necesidades que tiene, ha hecho una lamentable evaluación desde el momento en el que dijo que estábamos en guerra y creo que venir con audacia a golpear la mesa cuando se trata de temas que no son de su competencia y respecto de los cuales vamos a tener en cuenta su opinión como la opinión de cualquier ciudadana y cualquier ciudadano, me parece un poco improcedente”.

Marcela Cubillos, convencional de Vamos por Chile, sostuvo que el mandatario “tiene razón en lo que dice, pero también hay que destacar que esto es un debate abierto. Lo que estamos discutiendo hoy día es el reglamento e indudablemente el tema de la libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres va a ser una discusión de fondo”.

“Nosotros confiamos en que efectivamente la mayoría de la Convención van a respectar el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos y la libertad de enseñanza”, sentenció.