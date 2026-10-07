Avanza en el Congreso proyecto que amplía el delito de tráfico de migrantes: Incorpora el traslado de personas extranjeras dentro de Chile

La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de ley que busca ampliar el delito de tráfico de migrantes. La iniciativa fue respaldada por 137 votos y pasará a ser revisada en el Senado para continuar con su segundo trámite constitucional.

El objetivo de la norma es sumar al delito de facilitar el ingreso ilegal de migrantes a territorio nacional el hecho de promover o facilitar la salida ilegal de personas desde Chile, para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza.

También incorpora como un nuevo delito el tráfico de migrantes al interior del país, a partir del traslado o transporte dentro de Chile de personas extranjeras con condición migratoria irregular.

En todos los casos se mantiene como agravante que en la comisión del delito se ponga en riesgo la vida o integridad de la persona afectada o si se tratara de menores de edad.

Desde la Cámara Baja detallaron que las penas en torno a los delitos mencionados, además de la inhabilitación absoluta temporal para cargos u oficios públicos en su grado máximo, se impondrán sobre el funcionario público que sea parte o ejecute los ilícitos, incluso si son sin fines de lucro.

Durante el debate parlamentario, los diputados valoraron que se amplía la figura del tráfico de migrantes “a quienes abusan de la vulnerabilidad de las personas migrantes y hacen de esto una actividad lucrativa”.

En ese sentido, los legisladores apuntaron a que la propuesta va en línea con los estándares internacionales que reconocen el tráfico como una vulneración de derechos.