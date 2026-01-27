Avanza en el Congreso el proyecto que busca fortalecer el Ministerio Público: Senado aprobó informe de Comisión Mixta

La iniciativa tiene como fin reforzar herramientas y recursos del Ministerio Público para "mejorar la tramitación de causas y procesos administrativos".

La Sala del Senado respaldó en forma unánime el informe de la Comisión Mixta respecto al proyecto que busca fortalecer el Ministerio Público.

La iniciativa quedó en condiciones de ser votada en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, tras lo cual estaría en condiciones de convertirse en ley de la República.

De acuerdo a lo informado por el Senado, el texto considera el fortalecimiento más importante desde la creación del Ministerio Público, ya que “no solo incorpora un total de 819 cargos, sino que también entrega herramientas al fiscal nacional y al Ministerio Público”.

Asimismo, el objetivo es “reforzar las herramientas y recursos del Ministerio Público para mejorar la tramitación de causas y los procesos administrativos, así como mejorar la eficacia de la investigación y persecución penal, como también la atención a víctimas y testigos de delitos, de manera de ampliar la cobertura que presta actualmente”.

Junto con mejorar mecanismos de incentivos de desempeño para los fiscales y otros funcionarios de la institución.

En la instancia, la senadora y presidenta de la Comisión de Constitución, Paulina Núñez, explicó el trabajo que se llevó a cabo en la Mixta, que se constituyó para zanjar las discrepancias que surgieron entre ambas cámaras.

Durante la tramitación del proyecto en la Cámara se hicieron algunas modificaciones para “armonizar esta legislación con la que crea la Fiscalía Supraterritorial y también optó por establecer una Unidad de Probidad Interna, en lugar de una División de Probidad e Integridad y Auditoría Interna, como lo propuso el Senado”.

Tras la aprobación del informe que emanó de la Comisión Mixta, el Ministerio Público tendrá una División de Probidad e Integridad y Auditoría Interna.