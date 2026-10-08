Autoridades inician desalojo de la toma Yevide en San Felipe: Vivían cerca de 2 mil personas

Este jueves, las autoridades dieron inicio al desalojo de la toma Yevide en San Felipe (Región de Valparaíso).

El asentamiento se encuentra en terrenos que son propiedad de Esval y el desalojo ocurre en cumplimiento de una resolución judicial del Juzgado de Garantía de San Felipe.

Carabineros detalló que llegó maquinaria al lugar para comenzar con la demolición de material ligero en su mayoría y que el desalojo ha sido pacífico.

Esval, en tanto, construirá zanjas y realizará un cierre perimetral de la zona para que no vuelva a ser tomada.

Según se dio a conocer, el terreno tiene cerca de 7,5 hectáreas, en las cuales había 400 casas y residían cerca de 2 mil personas que fueron dejando en paño tras ser notificadas de la medida a comienzos de septiembre.

De acuerdo con información policial, actualmente en el terreno no quedaban más de 20 personas.

Las autoridades indicaron que se habilitaron dos albergues en las calles Salinas y Abraham Ahumada.