Audiencia clave: Juzgado fija fecha para decidir reapertura de caso contra Manuel Monsalve

Este martes se fijó la fecha de la audiencia en la que se definirá si se reabre la investigación contra el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, imputado por violación y abuso sexual de una subalterna.

El día establecido por el 7.º Juzgado de Garantía es el 20 de enero de 2026.

Esto surge luego de que la Fiscalía Centro Norte presentara formalmente la acusación contra Monsalve durante la jornada de ayer, incluyendo las penas solicitadas, y de que su defensa, encabezada por el abogado Víctor Providel, solicitara la reapertura del caso a través de la Oficina Virtual del Poder Judicial.

Durante esta audiencia, el tribunal evaluará si corresponde reactivar diligencias y establecer un nuevo plazo para investigación, paso previo a la eventual audiencia de preparación de juicio oral.

De acuerdo con la normativa vigente, esta solicitud de reapertura solo puede presentarse una vez, por lo que tras este proceso se avanzaría hacia el juicio, que podría comenzar en marzo.