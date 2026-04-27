“Atención con posibles fraudes digitales”: SII alerta por correos falsos sobre operación renta

El Servicio de Impuestos Internos (SII) advirtió este lunes sobre la circulación de una serie de correos electrónicos falsos que podrían ser fraudes digitales respecto al proceso de declaración de renta de 2026, que se realiza durante este mes.
Según información del organismo fiscalizador, en el correo fraudulento se señala que se detectó un error en la declaración de renta (F22) y, con base en ello, se solicita corregir el formulario a través de un enlace de dudosa procedencia.
“Sr./Sra. contribuyente: Junto con saludar, le informamos que hemos detectado un error en su declaración. Por este motivo, le recomendamos entrar a nuestro sitio web, donde encontrará una propuesta corregida para su declaración de renta (F22)”, detalla el mensaje.
Desde el SII instruyeron que siempre es importante fijarse en los detalles de los correos, como el remitente, las faltas de ortografía, los diseños poco habituales o los enlaces sospechosos, para evitar caer en fraudes digitales.
🚨 Atención con posibles fraudes digitales
Antes de confiar, fíjate en los detalles 👀: revisa bien el remitente, detecta faltas de ortografía, enlaces sospechosos o diseños poco habituales en los correos 📩⚠️ pic.twitter.com/Vrtds2aQ5z
— SII (@SII_Chile) April 27, 2026
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