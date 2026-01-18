Armada logra evacuar por mar a 47 personas atrapadas en Punta de Parra

Justamente, en esa última zona, personal de la Armada debió llevar a cabo un operativo de emergencia para evacuar a un grupo de personas atrapadas por las llamas.

La situación crítica de los incendios forestales sigue manteniéndose en las regiones del Ñuble y, principalmente, en el Biobío.

“Durante la madrugada del domingo, debido a la emergencia por incendio que se vive en la comuna de Penco y Tomé, se recibió un llamado de auxilio de personas que se encontraban atrapadas en el sector de Punta de Parra, dependiente de la comuna de Tomé. Inmediatamente se desplegaron las unidades marítimas disponibles, logrando evacuar a 47 personas hacia las localidades de Talcahuano y Lirquén”, detalló Natalia Martínez Llamonao, capitán de puerto de Lirquén, subrogante.

En ese sentido, la funcionaria explicó que “l a autoridad marítima reafirma su compromiso con la comunidad y mantendremos todos nuestros medios disponibles para mantener la seguridad y apoyar a la comunidad en esta emergencia”.

