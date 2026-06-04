Tribunal rechaza modificar medida cautelar de Ángela Vivanco: Seguirá en prisión preventiva

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago rechazó este jueves modificar la medida cautelar de prisión preventiva de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, quien seguirá recluida en el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, donde se encuentra desde su ingreso el 30 de enero de este año.

En la audiencia, la defensora de la imputada, Patricia Alvarado, pidió al tribunal modificar la medida cautelar bajo el argumento principal del complejo estado de salud de Vivanco, según consignó La Tercera.

No obstante, desde el juzgado no encontraron los argumentos suficientes para rebajar la máxima medida cautelar ni consideraron que se hayan presentado antecedentes nuevos relevantes, por lo que el juez Jaime Fuica resolvió mantener a la exministra en el centro penitenciario.

Tras la audiencia, el fiscal adjunto de Los Lagos, Marco Muñoz, valoró la decisión del juzgado y sostuvo que la libertad de Vivanco podría poner en riesgo la investigación a Radio Bio Bío.

Cabe recordar que la exmagistrada está recluida debido a que está siendo investigada por presuntos delitos de cohecho y lavado de activos.

Durante los próximos días también se analizarán las medidas cautelares de otros imputados del caso: Gonzalo Migueles y Mario Vargas.