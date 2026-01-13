Amnistía Internacional denuncia que ley Naín-Retamal generó “manto de impunidad” en caso Gustavo Gatica
El director ejecutivo de la organización, Rodrigo Bustos, aseguró que la norma, aprobada en 2023, fue la base para la absolución del carabinero Claudio Crespo, responsable de dejar ciego al joven durante el estallido social.
El director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos, denunció que la absolución del carabinero Claudio Crespo, identificado como responsable de dejar ciego a Gustavo Gatica en 2019, se sustentó en la aplicación de la ley Naín-Retamal, aprobada en abril de 2023.
Bustos afirmó que la norma, que según el gobierno buscaba dar certeza jurídica a Carabineros, “podía implicar impunidad para violación a los derechos humanos”, una advertencia que, a su juicio, se materializó con el veredicto.
Un retroceso en las garantías para la protesta
Bustos sostuvo que, a marzo de 2026, “estamos en peores condiciones que en 2019” para el derecho a manifestación, debido a la falta de una ley que regule el uso de la fuerza y de una reforma estructural a Carabineros, sumado a la vigencia de la ley Naín-Retamal.
El fallo, que aplicó la “legítima defensa privilegiada” para el acusado, representa para la organización, según el director ejecutivo, un “manto de impunidad” que debilita las garantías de quienes protestan pacíficamente y consolida un escenario más riesgoso para las libertades civiles en Chile.