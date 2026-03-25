País combustibles

Alza de los combustibles: Presidente Kast pide a los chilenos “que nos colaboren con estas medidas que son difíciles”

Por Miguel Buksdorf

25.03.2026 / 16:57

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Desde La Araucanía, el mandatario afirmó que las medidas "no son fáciles, pero que tengan la certeza de que siempre vamos a hablar con la verdad. La verdad da una libertad enorme en política".

El presidente José Antonio Kast abordó la situación debido al alza de los combustibles que comenzará este jueves.

Desde la Región de La Araucanía, donde realizó una gira de dos días, el mandatario afirmó que “seguimos avanzando en el tema de ordenar todas las cuentas públicas para que nadie tenga duda de que nuestra decisión es mejorar la calidad de vida, mejorar las posibilidades de inversión en nuestra patria”.

En ese sentido, hizo un llamado a la ciudadanía: “Pedirle a cada chileno que nos ayude, que nos colabore con estas medidas que son difíciles, no son fáciles, pero que tengan la certeza de que siempre vamos a hablar con la verdad. La verdad da una libertad enorme en política”.

De acuerdo a Kast, ha habido políticos que “buscaban una línea más populista que la línea de la verdad, y eso nos permite mirar siempre de frente a cualquier vecino y decir las cosas por su nombre”.

Cabe recalcar que los combustibles experimentarán un incremento en sus precios a partir de este jueves 26 de marzo. Según lo anunciado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, la gasolina de 93 octanos subirá $370 por litro, mientras que el diésel subirá $580 por litro.

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