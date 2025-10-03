Alexander Heffner periodista político estadounidense: “La forma en la que el discurso se ha transformado es lo más problemático porque abre la puerta a la guerra civil”

El periodista y conductor estadounidense Alexander Heffner compartió su opinión sobre la violencia política que se está viviendo en Estados Unidos en exclusivo para Entrevistas CNN dirigido por la periodista Mónica Rincón.

En una entrevista para CNN Chile, Alexander Heffner, periodista y conductor de “The Open Mind” de PBS, se refirió -junto a Mónica Rincón- al incremento en la violencia política que ha experimentado el país norteamericano durante este último tiempo y cómo esto “deja cicatrices en las personas”.

Cabe recordar que “The Open Mind” es un programa de entrevistas con un eje principal en la importancia de las políticas públicas en Estados Unidos creado por Richar Heffner en 1956, abuelo del ahora conductor Alexander Heffner y por donde pasaron varios invitados como Martin Luther King, Milton Friedman, Isaac Asimov y Robert Redford.

¿Cuál es el estado de la democracia en Estados Unidos?

Alexander Heffer comenta que, durante las últimas décadas, Estados Unidos ha estado atravesando un clima de violencia política. Además menciona que “En la década de 1970 tuvimos Watergate y ustedes (refiriéndose a los chilenos) tuvieron desapariciones y asesinatos… no creo que los estadounidenses reflexionen sobre la era Watergate de la forma en la que tu nación reflexiona sobre el desafío de un golpe de estado que continuó durante un par de décadas”.

El periodista y conductor de “The Open Mind” a la vez menciona que en el país norteamericano la división política ha sido explotada a lo largo de los años como resultado de una economía de la información distópica. “Quieren que la gente crea en las ideas más extremas y, de hecho, financia a la ciudadanía para que se sumerja en ese tipo de pensamiento colectivo”.

¿Cuál es el rol que cumplen los medios de comunicación en relación con la polarización?

A lo largo de los años, Alexander Heffner ha viajado por Estados Unidos entrevistando a varios gobernadores y senadores para lograr crear un enfoque constructivo sobre el periodismo político. En sus entrevistas las preguntas cuentan con un enfoque específico: “¿Qué ideas pueden unir a la gente?, ¿Qué herramientas se pueden usar para levantar la moral?

Heffer a la vez menciona que el periodismo es una herramienta para insistir en la humanidad común y que en eso deberían basarse las soluciones a los problemas, hablando por la humanidad en general y no solo centralizarlo en un grupo de personas.

Finalmente, el periodista político y conductor en “The Open Mind” reflexiona sobre el estado de Chile y su debate político actual donde destaca el estado mental del país tras los sucesos de violencia política ocurridos durante el periodo de dictadura, el proceso en conjunto a los debates respecto a la constitución del país, y reflexiona: “Mi perspectiva es que eres realista sobre lo que quieres evitar. Los estadounidenses no es que tengan amnesia, sino que no tienen memoria histórica”.