Alcaldes apuntan contra el Gobierno por demora en entrega de balones de gas: Acusan que no tienen “información formal” de su implementación

Desde la agrupación hicieron un llamado a buscar alternativas para la implementación dado que "no resulta administrativamente viable traspasar a los municipios la responsabilidad de ejecutar estos recursos".

La Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) cuestionó al Gobierno por la demora en la información sobre cómo se implementará la entrega de balones de gas al 80% más vulnerable del país, tal como lo anunció hace algunas semanas La Moneda.

A través de un comunicado, la agrupación – liderada por Gustavo Alessandri (Ind.- RN)- señaló que “a la fecha, los municipios del país no hemos recibido información formal por parte del Gobierno respecto de la modalidad de implementación de la ayuda comprometida consistente en vales de gas para el 80% más vulnerable de la población”.

Por lo anterior, señalaron que “en consecuencia, hoy no existen ni vales ni recursos disponibles en nuestros municipios para dichos fines”.

“Alertamos al Gobierno que no resulta administrativamente viable traspasar a los municipios la responsabilidad de ejecutar estos recursos, considerando además que ello implicaría asumir procesos de compra y distribución. Este mecanismo dificultaría el cumplimiento oportuno de los plazos y la adecuada respuesta a las necesidades urgentes de nuestros vecinos y vecinas”, añadieron.

Del mismo modo, apuntaron que “sugerimos evaluar alternativas más eficientes, tales como la transferencia directa de los recursos a través de instrumentos electrónicos a las familias beneficiarias, o bien la implementación de un sistema de compra centralizada”.

“Reiteramos la urgencia de contar con definiciones claras a la brevedad. Nuestros vecinos y vecinas requieren respuestas concretas, y los municipios necesitamos certezas administrativas para poder colaborar de manera eficaz. No puede transcurrir esta semana sin que exista información precisa al respecto”, sentenciaron.