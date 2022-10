Durante la mañana de este martes, el alcalde de Puchuncaví, Marcos Morales, cortó los cuatro accesos a la comuna en protesta por los últimos hechos de violencia y delicuencia.

“Realizamos cierre de accesos vehiculares de la comuna como prevención ante la falta de seguridad de parte del Gobierno“, escribió el jefe comunal en su cuenta de Twitter.

La medida adoptada por Morales se efectuó entre las 7:40 y las 8:15 horas. Durante ese tiempo, se instalaron camionetas municipales en los distintos ingresos de la comuna.

En conversación con Bío Bío, el alcalde recalcó que la acción responde a una falta de seguridad en la comuna. “Tomé la decisión fruto de los hechos de delincuencia y la inseguridad que estamos viviendo“.

❌URGENTE A esta hora, realizamos cierre de accesos vehiculares de la comuna como prevención ante la falta de seguridad de parte del gobierno. @gabrielboric pic.twitter.com/mhj1TrHpwC — Alcalde Marcos Morales (@marcosmoralesur) October 25, 2022

“Esto no da para más, tenemos una dotación de Carabineros que está funcionando al mínimo y una Policía de Investigaciones (PDI) que necesita refuerzos porque les falta funcionarios”, agregó la autoridad.

“Yo como alcalde me estoy llevando todo el peso junto a mis funcionarios municipales, porque nosotros no somos Carabineros, no somos policías, y estamos supliendo ese trabajo producto de la falta de dotación (…) Estamos sufriendo todos los días robos y baleos a personas de nuestra comuna”, cerró.