Megacorte de agua en la RM: Alcalde de La Cisterna evalúa acciones contra Aguas Andinas por demora en reposición

El alcalde de La Cisterna, Joel Olmos, emplazó a Aguas Andinas tras el retraso en la reposición del suministro de agua potable, en medio del megacorte que afecta a sectores de ocho comunas de la Región Metropolitana.

La interrupción del servicio comenzó la noche del viernes y, según el calendario inicial, debía extenderse por 36 horas. Sin embargo, la sanitaria informó una postergación en el retorno del agua debido a “incidencias hidráulicas” detectadas en la fase final de los trabajos.

La situación generó molestia en vecinos y municipios afectados, especialmente en comunas donde miles de familias siguen dependiendo de camiones aljibe y puntos de abastecimiento provisorios.

Alcalde de La Cisterna apunta a posibles acciones

En conversación con ADN Radio, el alcalde Olmos afirmó que el municipio ha mantenido equipos desplegados desde el inicio de la emergencia para apoyar a los vecinos y resguardar los puntos de abastecimiento.

“Gente que lleva trabajando desde el viernes en la noche, toda la noche. Más de 20 personas, solo las unidades de emergencia, todos los equipos de seguridad también que están dando cuidado”, señaló.

El jefe comunal reconoció el malestar de la comunidad por el incumplimiento de los plazos comprometidos por la empresa.

“La gente está muy molesta. Entonces, es una situación muy complicada que no se cumpla con los plazos que se había establecido previamente”, expresó.

Olmos sostuvo que el municipio evaluará eventuales acciones dependiendo de si el problema informado por la sanitaria era evitable o predecible.

“Aguas Andinas llama incidencia a este problema, no sabemos si era algo evitable o predecible o no, y según eso vamos a ver qué tipo de acciones iniciar por una posible compensación a la comunidad”, agregó.

Ocho comunas afectadas por el megacorte

El corte de agua afecta a más de 143 mil clientes en sectores de ocho comunas del sur de la capital.

Entre las comunas impactadas se encuentran La Cisterna, La Pintana, El Bosque, San Ramón, San Bernardo y La Florida, donde continúan funcionando puntos de abastecimiento mientras se concreta la reposición total del servicio.

Aguas Andinas informó que el retraso se produjo durante la etapa final de las obras de mantención, debido a problemas hidráulicos detectados antes del restablecimiento del suministro.

Los municipios afectados mantienen coordinación con equipos de emergencia y seguridad para apoyar la entrega de agua a vecinos mientras se normaliza el servicio.