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Ajuste fiscal golpea al Ministerio de Bienes Nacionales: Gobierno elimina Unidad de Pueblos Indígenas

Por Arelí Zúñiga

20.03.2026 / 16:51

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La medida quedó oficializada en la resolución exenta N°386, fechada el 19 de marzo, donde se establece que la eliminación responde a una reestructuración interna instruida por el Ministerio de Hacienda.

En medio de un plan de ajuste fiscal impulsado por el Gobierno, la administración de José Antonio Kast resolvió suprimir la Unidad de Pueblos Indígenas del Ministerio de Bienes Nacionales, una decisión que ya genera cuestionamientos por sus posibles efectos en la tramitación de tierras en comunidades originarias.

La medida quedó oficializada en la resolución exenta N°386, fechada el 19 de marzo, donde se establece que la eliminación responde a una reestructuración interna instruida por el Ministerio de Hacienda.

Hasta ahora, dicha unidad desempeñaba un rol relevante en la regularización de tierras indígenas, facilitando que familias y herederos accedieran a títulos de dominio y beneficios estatales.

Desde el mundo mapuche surgieron críticas inmediatas.

Hugo Alcamán, presidente de la Corporación de Profesionales Mapuches Enama, calificó la decisión como incoherente con discursos políticos sobre el combate a la pobreza en el sur del país, recogió Radio Biobío.

En ese contexto, aludió a planteamientos del senador Rodolfo Carter, señalando que sin avanzar en la regularización territorial resulta difícil abordar esa problemática de fondo.

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