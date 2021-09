Ha sido una semana compleja para la convencional y machi Francisca Linconao, quien enfrentó una agresión verbal de parte de algunas personas que se encontraban haciendo una protesta “Con mis hijos no te metas” a las afueras del ex Congreso Nacional.

Según el medio El Mostrador, algunas de las hostigadoras, que emitieron burlas racistas hacia la machi, serían candidatas a la Cámara Baja representando al Partido Republicano: Christel Felmer (D11) y Carolina Gárate (D10). En su Twitter, Felmer justificó que “le dijimos igual que a los demás constituyentes ‘con mis hijos no'”, negando que fuera una “funa”.

Tras el suceso, la machi Linconao acudió acompañada por representantes del Partido Comunista a la Comisión de Ética de la CC para solicitar una sanción a los constituyentes Arturo Zúñiga y Teresa Marinovic, por los dichos y acusaciones que han emitido anteriormente en su contra.

Acá el momento que salió la Machi Linconao y le dijimos IGUAL que a los demás Constituyentes con mis hijos no…otras compañeras le dijeron que no representa a todo el pueblo Mapuche…Funa? Por favooooooor! No les gusta que seamos nosotros manifestándonos https://t.co/YTJdexnTld

Este martes, el convencional Manuel Woldarsky (D10) difundió un video donde denunció una supuesta nueva agresión a la machi Linconao, quien habría ido acompañada de una asesora y de su par constituyente Elsa Labraña al momento del altercado.

“Esta tarde la autoridad ancestral y constituyente, machi Francisca Linconao volvió a ser agredida en la puerta del Ex Congreso”, manifestó Woldarsky, tanto en su Instagram como en Twitter, sosteniendo que “es inaceptable que habiendo guardias privados y carabineros a pocos metros, no hayan intervenido para evitar la agresión verbal de corte racista que sufrió”.

Asimismo, indicó que “en menos de una semana, la machi ha sufrido dos ataques racistas por parte de personas de ultra derecha en las inmediaciones del ex Congreso” y sentenció que “no lo aceptaremos, la Convención debe garantizar condiciones seguras para Constituyentes ¡Basta de racismo hacia el pueblo mapuche!”.

🔴 Machi Francisca sufre nueva agresión racista en la puerta del Ex Congreso.

No lo vamos a tolerar, Carabineros y guardias de la Convención no están cumpliendo con su principal función!#BastaDeRacismoEnLaCC pic.twitter.com/z3NUGNihAo

— Manuel Woldarsky González (@manuconstituye) September 1, 2021