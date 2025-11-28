Denuncian agresión homofóbica por parte de campeón regional de boxeo en Iquique: Estudiante de 14 años terminó con graves lesiones

La madre del joven afirmó que el atacante —alumno de 18 años y campeón regional de boxeo— irrumpió en la sala de clases y lo golpeó hasta desfigurarle el rostro, en un ataque motivado por discriminación.

Un grave episodio de violencia conmocionó a la comunidad del Liceo Politécnico José Gutiérrez de la Fuente, en Iquique. Un estudiante de 14 años resultó con lesiones de consideración luego de una agresión cometida por un joven de 18 años, alumno del mismo establecimiento y campeón regional de boxeo.

De acuerdo a lo consignado por el medio SoyIquique, la madre de la víctima relató que su hijo había tenido problemas previos con una compañera, situación que derivó en empujones y golpes, motivo por el cual el menor no asistió al colegio durante algunos días. Al regresar este jueves, el escenario cambió de manera dramática.

Según su testimonio, el pololo de la estudiante involucrada irrumpió en la sala y atacó directamente al adolescente. “Comenzó a golpearlo hasta desfigurarle el rostro”, señaló la apoderada en conversación con SoyIquique.cl. La mujer sostuvo que las agresiones respondieron a un acto de discriminación por la condición sexual de su hijo, asegurando que el agresor lo insultaba con términos homofóbicos.

El joven de 14 años terminó con contusión del globo ocular y del tejido orbitario, lesiones que fueron constatadas en un centro asistencial. Su madre ya presentó una denuncia ante Carabineros y anunció que recurrirá también a la Superintendencia de Educación.

Carabineros confirmó que el atacante fue detenido por el delito de lesiones. “Dos alumnos del Liceo Politécnico se agredieron físicamente con golpes y puños; uno de ellos fue llevado a un centro asistencial para constatación de lesiones, mientras que el agresor quedó detenido”, explicó el teniente coronel Raúl Soto, subprefecto Administrativo de la Prefectura de Iquique.

Desde el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Iquique indicaron que el establecimiento activó los protocolos correspondientes, notificó a los servicios pertinentes y gestionó las diligencias con las autoridades competentes para abordar el caso.