Termina administración provisional en la U de Aysén: Deudas saldadas, alza en matrícula y lo que sigue para los estudiantes

El proceso, aplicado por la Superintendencia de Educación Superior en enero de 2024, concluyó este 15 de enero. La institución reportó pago total de pasivos por $3.000 millones, mejora de resultados financieros, alza de matrícula, nuevas carreras y avances en infraestructura.

Este jueves 15 de enero concluyó la administración provisional de la Universidad de Aysén, medida que la Superintendencia de Educación Superior aplicó en enero de 2024, luego de detectar un escenario financiero complejo y problemas de gestión que, según el organismo, ponían en riesgo la continuidad del plantel.

La entidad designó como administrador provisional a Juan Pablo Prieto, con un mandato centrado en el saneamiento financiero, el ordenamiento de procesos administrativos y académicos, y el impulso de infraestructura para el desarrollo institucional.

Según el comunicado, al inicio de la administración provisional la universidad registró deudas por cerca de $3.000 millones. Ese monto quedó completamente pagado al cierre del proceso.

En su última Cuenta Pública, la institución informó el paso desde pérdidas operacionales a resultados positivos, con márgenes superiores al 20% en 2024 y 2025.

La universidad reportó un aumento de matrícula, desde 660 estudiantes en 2024 a 793 en 2025, con una proyección cercana a 1.000 alumnos para 2026. En paralelo, la oferta académica pasó de 8 a 13 carreras de pregrado.

Entre las nuevas carreras se incluyeron Ingeniería Civil en Energías Renovables, Derecho, Administración Pública, Ingeniería Comercial y Terapia Ocupacional. El plantel también abrió su primer programa de magíster, en Gestión del Cambio Climático, presentado como pionero en la región.

En infraestructura, el comunicado destacó la adquisición del Campus Errázuriz, con una inversión de $3.700 millones. Además, se indicó que el Gobierno Regional de Aysén comprometió cerca de $30.000 millones para el Edificio Fundacional, con obras previstas para iniciar este año.

También se mencionó un proyecto de construcción modular de 3.800 metros cuadrados en el Campus Río Coyhaique, con un presupuesto de $11.000 millones, que quedó en etapas finales previas al inicio de obras.

Nueva etapa: Cambio de rectoría

Tras el término de la administración provisional, la conducción del plantel quedó a cargo de Víctor Cubillos Godoy, electo rector para el período 2026-2030. La ceremonia de investidura se realizó este jueves en el Centro Cultural de Coyhaique, en el inicio del décimo año académico de la institución.