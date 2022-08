“No estoy tranquila, los 20 años que le dieron no es justo”.

Esas fueron las palabras de Marcela Parra, madre de Antonia Barra, tras conocerse la condena de 20 años de cárcel para Martín Pradenas.

Marcela manifestó que “mi hija no está, mi hija no va a volver, él si puede volver con su familia en algún minuto, pero mi hija no está y no es justo tampoco para las víctimas“.

Lee también: Maltrato a las madres a través de sus hijos: ¿Qué es la violencia vicaria y el Síndrome de Alienación Parental?

Asimismo, recalcó que “20 años no es nada para las víctimas, para el daño psicológico, el daño que provocó para las víctimas para toda su vida”.

“Estoy decepcionada de la justicia, si se pidieron 41 años debieron haberse cumplido los 41 años. No es justo para una mamá que ha perdido su hija”, aseveró.

Por otro lado, la abuela de Antonia, Raquel Veloso, señaló que “es otro dolor, he pasado tantos dolores por esto, es un dolor grande la injusticia. Cuántos delitos cometió, de los que se saben, porque hay cosas que no se saben, pero sí existen y le dan 20 años por todo el año que ha provocado. Él está vivo riéndose de las víctimas y de la justicia“.

Durante la lectura de la sentencia el juez dijo que la pena se impuso “por la gran extensión del mal causado a las víctimas”. La Fiscalía y los abogados querellantes habían pedido 41 años de prisión.